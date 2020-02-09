Çin İstanbul Başkonsolosu'ndan 'Yarasa' Açıklaması

Corona virüsünden ölenlerin sayısı her geçen gün artarken Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Corona virüsünün 'yarasa çorbası' nedeniyle insana bulaştığı iddiasının tamamen asılsız olduğunu belirten Wei, Corona virüsünden etkilenenler hakkında da güncel verileri paylaştı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsünden (2019-nCoV) etkilenenler hakkında güncel verileri açıklayan Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, salgının bir deniz ürünleri pazarında patlak verdiğini ve virüsün insana geçmesine neden olan canlının bir yabani hayvan olup olmadığının henüz netleşmediğinin altını çizdi.

Sosyal medyada virüsün yayılmasının suçlusu olarak 'yarasa çorbasının' gösterildiğini belirten Wei, böyle bir yiyeceğin Çin mutfağında yer almadığını sözlerine ekledi. Gelin hem yayınlanan güncel verilere hem de Wei'nin açıklamalarına yakından bakalım.

'Yarasa çorbası videosu Güney Pasifik’te çekildi'

Sosyal medyada yapılan paylaşımlara tepkisini dile getiren Cui Wei'nin açıklaması şu şekilde: “Hatırlatmak isterim ki sosyal medyada bu salgına yol açtığı iddia edilen yarasa çorbasını içen Çinli kadının çektiği o video, aslında 2016 yılında Güney Pasifik’te çekilmiş bir videodur. Yarasa, Çin mutfağında ve sofralarında kesinlikle yer almıyor.”

SARS ile mücadeleden ders alarak Corona virüsüne karşı tedavi yöntemlerini belirlediklerini belirten Wei, Wuhan'da 10 gün içerisinde 2.500 yataklı 2 özel hastane yapıldığını, 11 milyon nüfuslu Wuhan kentine tecrit uygulandığını ve şu anda kesinleşen vaka sayısının 33.791 olduğunu ifade etti.

'Tespit edilen hasta ve şüpheli vaka sayısı her geçen gün azalıyor'

Aldıkları önlemlerin sonuç vermeye başladığını söyleyen Başkonsolos Cui Wei, "Çin’de mevcut kesinleşen vaka sayısı 33.791, şüpheli vaka sayısı 28.942. Bizi mutlu eden haberse yeni tespit edilen hasta sayısı ve şüpheli vaka sayısının her geçen gün azalması. Ayrıca iyileşip taburcu olanların sayısı da hızla artıyor" dedi.

1999'daki Marmara depremi sırasında Çin Dışişleri Bakanlığı’nda görev aldığını ve o dönem Türkiye ile Çin arasında ciddi bir dayanışma olduğunu belirten Wei, "İstanbul’da salgın ile ilgili çalışmalar esnasında Türkiye’nin büyük desteğini gördüm" dedi. Çin'in Corona virüsüyle mücadelesi sürerken biz de son gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın.