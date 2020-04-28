Çin, Koronavirus Temalı Oyunu Steam Üzerinde Yasakladı

MythZ isimli bir geliştiricinin yaptığı Coronavirus Attack isimli oyun, bünyesinde barındırdığı politik içerik sebebiyle Çin’de engellendi. Oyunun geliştiricisi, Çin hükûmetine bir protesto olarak oyunu geliştirdiğini söyledi.

Çin’de ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılan koronavirüs, hâlâ tam anlamıyla kontrol altına alınabilmiş değil. Virüsün sebep olduğu COVID-19 hastalığına yakalanan kişi sayısı 3 milyonu geçmiş durumda.

Tabii bu kadar popüler bir gündem hakkında birçok içerik üretiliyor. İşte bu içeriklerden bir tanesi de bir oyun oldu. Koronavirüs temalı bir oyun, politik içeriği sebebiyle Çin’de yasaklandı.

Koronavirüs temalı oyuna yasak getirildi:

Oyunda oyuncuların, koronavirüs saldırısını durdurabilmek için virüs sebebiyle enfekte olmuş bir ülkeden 'bencil zombilerin' kaçmasını engellemesi gerekiyor. Oyun, çıktıktan sonra Çin bayrağıyla benzer renkler kullandığı için şikâyet edilmeye başlanmıştı.

Oyunun Steam sayfasındaki tanıtım yazısı şöyle: “İnsanları bencil zombilere dönüştürebilen bir virüs ülke çapında yayıldı. BENCİL-ZOMBİ VİRÜS TAŞIYICILARI ülkeden kaçmaya çalışıyor. Bencil zombi virüsünü kontrol etmek için gizli bir laboratuvar, ona karşı bir antizombi virüsü olan Coronavirus'ü yarattı. Amacınız, bencil zombi virüsü taşıyıcılarının kaçmasını ve başkalarına bulaşmasını önlemektir. Taşıyıcıları olabildiğince yok etmeli, daha ölümcül özellikler geliştirmek için daha fazla DNA toplamalı ve bağışıklık geliştirmeden önce taşıyıcıları temizlemelisiniz.”

Oyuncular, ayrıca oyun içerisinde “Hong Kong’u özgürleştir” ve “Tayvan, Çin’de değildir” gibi rozetleri de kazanabiliyorlar. Oyunun geliştiricisi MythZ, Abacus isimli bir internet sitesine yaptığı açıklamada oyunu, Çin hükûmetine karşı bir protesto olarak geliştirdiğini söyledi. MythZ, ülkenin salgınla başa çıkma stratejisinden memnun olmadığını da ifade etti. Bazı Steam kullanıcıları, oyunun Steam platformundan tamamen kaldırılması yönünde çağrıda bulundu. Oyunla ilgili olumsuz yorum bırakan bir oyuncu, insanların ölümünün eğlence olarak kullanıldığını ifade etti.

Coronavirus Attack isimli bu oyun, Çin’de engellenen ilk oyun değil. Oldukça popüler bir oyun olan Plague Inc. oyunu da mart ayında kara listeye alınmıştı. Bildiğiniz gibi Plague Inc. oyununda kendi virüsünüzü yaratarak insan ırkını dünyadan yok etmeye çalışıyorsunuz.