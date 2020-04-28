Koronavirüs Hastalarının Ömürleri En Az 10 Yıl Kısalıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 3 milyondan fazla vakaya, 210 binden fazla ölüme neden olan koronavirüs salgınıyla ilgili yapılan bir araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı. İskoçya'da bir grup araştırmacının yaptığı çalışmada, koronavirüse yakalanan hastaların ömürlerinde 10 yılın üzerinde kısalma hesaplandı.

Glasgow Üniversitesi'nde görevli, İskoçya Kamu Sağlığı Enstitüsü Onursal Danışmanı Dr. David McAllister, ekibiyle birlikte koronavirüs salgını verilerini kullanarak bir araştırma yürüttü. Araştırmada var olan kronik hastalıkların sayısı ve tipine göre ayarlamalar yapılmadan önce ve yapıldıktan sonra olacak şekilde iki türlü hesaplama yapıldı.

Ortaya çıkan sonuçlar, koronavirüse yakalanan insanların potansiyel yaşamlarından ortalama 10 ila 13 yılın üzerinde süre kaybettiklerini söylüyor. Söz konusu sürenin koroner kalp hastalığı gibi sorunlarla benzer bir süre kaybı olduğunu belirten McAllister, insanların ve hükûmetlerin koronavirüsün etkilerini hafife almamaları gerektiğini vurguladı.

Koronavirüse yakalananların ömürleri 10 ila 13 yıl arasında kısalıyor:

Çalışmada; hayatını kaybetmiş olan kişilerin, koronavirüse yakalanmamış olsalar var olan sağlık durumlarıyla ortalama kaç yıllık bir hayat beklentileri olduğu hesaplandı. Buna göre kronik hastalıklara sahip olmayan insanlarda dahi koronavirüsün ciddi derecede yaşam beklentisi sürelerini kısalttığı görüldü. Yani kronik hastalıklar ‘kaybedilen yılları’ pek azaltmıyor. Bu hastalıklara sahip olmayan kişiler de olanlar kadar ‘kaybedilen yıllara’ maruz kalıyor. Koronavirüse yakalanan hastalarda ‘kaybedilen yılların’ erkeklerde 13, kadınlardaysa 11 olduğu görüldü.

Araştırma kapsamında İtalya'daki veriler değerlendirildi. Bu ülkede koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin yaşları ve sağlık durumları, dünyada koronavirüse yakalanmamış ancak benzer sağlık durumunda olup hayatını kaybeden insanların verileriyle kıyaslandı. Bu karşılaştırma içinse Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Güvenli Anonim Bilgi Ağı (SAIL) verileri ve İngiltere Sağlık Veritabanı'nda yer alan bilgilere başvuruldu.