UFO görüldüğüne dair ihbarlara yetişemeyen Çin, çareyi yapay zekada arıyor. Devletin birçok kurumundan alınan veriler işlenerek sözü edilen cisimlerin kaynağı hakkında bilgi sahibi olmaya çalışılıyor. Çin, elde ettiği son verilerin Dünya dışından olup olmadığı konusunda değerlendirme yapmaya çalışıyor.

Son zamanlarda tanımlanamayan uçan nesnelere (UFO) dair çok fazla görüntü ortaya çıktı. Özellikle ABD’de UFO gördüğüne dair iddialarda bulunan insanların yanı sıra, Pentagon da bu cisimlerin bulunduğu iddia edilen görüntüler yayınladı. Ancak bol UFO ihbarı alan tek ülke ABD olmadı.

Son birkaç yıldır Çin’de insanların UFO gördüklerine dair verdikleri ihbarların sayısı arttı. Askeri görevliler ve sivillerden gelen UFO ihbarları bitmek bilmedi. Devlet görevlileri, bu kadar ihbara yetişmekte sıkıntı çekince çareyi yapay zekada bulmaya yöneldi.

Çin Hava Kuvvetleri Erken Uyarı Akademisi'nden Chen Li, 2019’da yazdığı raporda “Son yıllarda tanımlanamayan hava olaylarının sıkça meydana gelmesi, ülkemizin hava savunması güvenliği için ciddi zorluklar yaratıyor" ifadelerini kullanmıştı. Chen, yaptığı açıklamalarda kurumun sorunu çözmek için yapay zekaya güvendiğini ve bu güvenin arttığını belirtti. Bunun nedeni ise yapay zekanın “kalıpların dışında düşünebilmesiydi”.

Yapa zeka nasıl UFO tespiti yapıyor?

Bilgiler arasında insanların kolayca kuramadığı bağlantıları bir çırpıda kuran yapay zeka, sözde UFO’ların tespiti için şu şekilde çalışıyor: Çin'in Halk Kurtuluş Ordusu, askeri radar istasyonlarından, hava kuvvetleri pilotlarından, polis karakollarından ve gözlemevlerinden büyük miktarlarda veri topluyor. Bu veri işleniyor ve bölgesel ordu tarafından ulusal veritabanına aktarılıyor.

Veritabanında biçim, görünüm, davranış, materyal, radyoaktivite ve benzeri unsurlara göre analiz edilen veriler; yapay zeka aracılığıyla açıklanmaya çalışılıyor. Sistem, görevliler tarafından ne olduğu tespit edilemeyen nesnelerin kökenini anlamak için; nesnenin siyasi ya da askeri olaylar, meteoroloji uydusu bilgi akışı ya da doğa olayları sırasında ortaya çıkıp çıkmadığını değerlendirip veriler arasında köprüler oluşturuyor.

1998'den beri UFO muhabbetine girilmemişti

Çin, bir tek 1998 yılında UFO görüldüğünü resmî olarak onaylamıştı. Bu olayda iki askeri jet, “kısa bacaklı mantara” benzeyen bir cisimle karşılaşmış; hızlanarak 20 bin metreden fazla yüksekliğe erişen cisim bir anda ortadan kaybolmuştu. Buna benzer sayısız ihbarlarla karşılaşan Çin, cisimlerin Dünya dışından olma olasılığını araştırmaya başladı. ABD de donanma pilotlarının şahit olduğu olaylara dair benzer bir raporu yayınlamaya hazırlanıyor.