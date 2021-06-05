ABD'nin UFO Raporu, Uzaylı İddialarını Netleştiremedi

Son birkaç aydır gündemi meşgul eden UFO olaylarına yönelik ABD yetkilileri tarafından hazırlanan rapordan ilk bilgiler geldi. Yapılan incelemeler sonucunda raporda UFO olaylarına yönelik 'uzaylı' iddiaları için bir kanıt bulunamadığı ancak iddiaları reddetmeye sebep olacak verilere de ulaşılamadığı söylendi.

ABD Donanması'nda görevli askerlerin kaydettiği ABD Savunma Bakanlığı tarafından doğrulanan UFO görüntüleri, bir süredir gündemi meşgul ediyor. Ulaştıkları yüksek hız, manevra yetenekleri ve birden gözden kaybolmalarıyla dikkatleri üzerine toplayan UFO görüntülerine ilişkin pek çok farklı iddia üzerinde duruluyor.

Bu iddialardan biri de tahmin edeceğiniz üzere bu UFO'ların 'uzaylılar' olabileceği ihtimali. Bir diğer iddia ise bunların 'rakip ülkeler tarafından geliştirilen yeni askeri teknolojiler' olabileceği. Her iki seçenek de ABD yetkilileri açısından oldukça önemli görülüyor ve bir süredir bu konuyu açıklığa kavuşturacak bir rapor üzerinde çalışılıyordu. Önümüzdeki haftalarda sunulması beklenen raporda her iki durumu da netleştirecek herhangi bir verinin yer almadığı söylendi.

Ayrıca bu iki önemli seçeneğin dışında kimi iddialara göre görüntülerde yer alan UFO'lar ABD'nin askeri teknoloji geliştirme çalışmaları esnasında deneylerde ortaya çıkan görüntüler ancak ABD yetkilileri bu ihtimali kesin bir dille reddediyor.

Son 20 yılda yaşanan 120'den fazla olay incelendi

Raporu hazırlamakla görevli heyet, geçtiğimiz 20 yıl boyunca yaşanan 120'den fazla olayı inceledi. İncelenen olaylar arasında 2014 yılında bir ABD askeri pilotunun yaşadığı çarpışma vakası, okyanus üzerinde büyük etki yaratan ve dalgaları sürükleyen bir UFO'nun görüntüleri gibi türlü olay yer alıyor. Ancak gelen ilk bilgiler, incelemeler sonrası hazırlanan raporun çok da bir şeyi değiştirmeyeceğini gösteriyor. Çünkü The New York Times'da yayınlanan bir haberde yer alan bilgilere göre açıklama yapan hükümet yetkilileri, bu yönde görüş bildirdiler.

Buna göre raporda UFO'ların 'uzaylılarla' bir ilgisi olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunamadı. Ancak yetkililer, bu iddiaları tamamen reddedecek netlikte verilere de ulaşamadılar. ABD yetkililerinin esas üzerinde durdukları ise Rusya ya da Çin gibi ülkelerin ABD'yi geride bırakacak gelişmişlikte askeri teknolojiler geliştirmiş olma ihtimalleri. Bu ihtimalin üzerinde ısrarla durulmasının gerekçesi olarak ise hem Çin'in hem de Rusya'nın hipersonik askeri araçlar üzerine büyük yatırımlar yapıyor olmaları.

Tabii ki tüm bu açıklamaların gölgesinde, 'uzaylı' ya da 'gizli ABD teknolojileri' gibi iki ihtimalin doğru olsalar bile gizlenmeye devam edecekleri ve bu iki seçeneği gizli tutarken gözleri Rusya ve Çin'e çevirmenin de bir ABD politikası olabileceği konuşuluyor. Ancak bunların hepsi uzunca bir süre daha bilinmezliğini koruyacak gibi görünüyor.