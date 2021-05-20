Pentagon, Donanmadan Gelen UFO Görüntülerini İnceliyor

Son dönemde Pentagon’un dünya dışı yaşam ve UFO dosyaları konusunda arka arkaya açıklamalar yapmasının ardından yeni bir haber daha ortaya çıktı. ABD donanmasının üçgen bir UFO’yu kaydetmesi sonucunda Pentagon dosyayı incelemeye aldı.

ABD'de San Diego kıyılarında donanmanın kaydettiği bir UFO görüntüsü, Pentagon tarafından ciddiye alındı. UFO görüntülerini incelediğini açıklayan Pentagon, konu hakkında oldukça hassas davranıyor. Son aylarda UFO’lar konusunda oldukça hassas davranan ABD’nin şeffaf davranışlarıysa birçok kişi tarafından garip karşılanmaya başladı.

2015 yılında kaydedilen görüntülerde, San Diego kıyılarında havada asılı olan siyah bir objenin bir anda su altına girerek gözden kaybolduğu görülüyor. Birçok UFO meraklısına göre aslında bu bir USO. ABD donanmasının FLIR1 adını verdiği video’yu inceleme altına alan Pentagon konu hakkında bir rapor yayınlayacağını ve bunun da kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı. Atlantik Okyanusu’nun 35 bin feet üzerinde görülen üçgen bir objenin de, Pentagon tarafından UFO olarak değerlendirildiği bildirildi.

Barack Obama tartışmaya dahil oldu

Eski Amerikan başkanı Barack Obama da UFO görüntüleri konusunda bir açıklama yaptı. “Tam olarak nasıl hareket ettiklerini ve yönlerini bilmiyoruz. Kolay açıklanabilir bir rotaları da yok. Tahminimce insanlar halen bu işin araştırılmasına oldukça önem veriyor ama bugün size söyleyebilecek başka bir şeyim yok.” Dedi.

Komplo teorisyenlerine göre ABD sahte bir uzaylı istilası planlayarak Illuminati kart oyunundaki senaryoyu yaşatacak ve kendisi bu konuda kahraman çıkacak. Bunun sonunda da dünya küreselleşmeyi çok hızlı tamamlayarak “Dünyalılaşma” süreci başlayacak. Bu nedenle Pentagon çok şeffaf, sürekli dünya dışı yaşam belgeselleri ortaya çıkarıyor ve servis ediyor.

Bu konuda sizler ne düşünüyorsunuz bilemiyoruz ancak, ABD’den yapılan açıklamalara bakılırsa bu cisimlerin henüz dünya dışı olduğu söylenemiyor.