Shenzhou 13'ün Ekibi İlk Uzay Yürüyüşünü Gerçekleştirdi

Çin Halk Cumhuriyeti'nin 6 ay sürmesi planlanan mürettabat taşımacılığı görevi Shenzhou 13, 15 Ekim'de başladı. Çin'in İnsanlı Uzay Ajansı CMSA, Cuma günü görev sırasında gerçekleşecek uzay yürüyüşü planlarını açıklamıştı. Shenzhou 13'ün ilk uzay yürüyüşü bugün gerçekleşti.

Çin Uzay Bilim ve Teknoloji Kurumu (CASC) tarafından Çin Uzay İstasyonu mürettebat taşımacılığı için gerçekleştirilen uzay görevi Shenzhou 13'ün mürettebatı, 15 Ekim’de gerçekleşen fırlatmadan saatler sonra Tianhe uzay istasyonu modülüne girdi.

Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ağı tarafından yapılan açıklamayla Shenzhou 13 astronot ekibinin, 7 Kasım 2021’de ilk gezi faaliyetlerini gerçekleştireceği duyurulmuştu. Çin’in Tiangong uzay istasyonu modülü Tianhe’ye yolculuk yapan Shenzhou 13 ekibinin, araç dışı hizmetlerin ilki, 6 saat sürmesi planlanan uzay yürüyüşü bugün gerçekleştirildi. Görevde astronotlar Zhai Zhigang ve Wang Yaping yer aldı.

İlk uzay yürüyüşü gerçekleştirildi

Shenzhou 13 astronot ekibi, 21 gündür yörüngede çalışıyor. Şimdiye kadar uzay aracı malzeme transferi, uzay istasyonu montaj yönetimi, yörüngede tıbbi müdahale, uzay testi, eğitim projeleri gibi çeşitli çalışmalar yapıldı. Görev boyunca en az üç kere gerçekleşmesi planlanan yürüyüşlerden ilki bugün gerçekleşti.

Görevde astronotlar Zhai Zhigang ve Wang Yaping araç dışı takımda operasyonlarda görev alırken, astronot Ye Guangfu kabinde çalışarak destek sağladı. ang Yaping, Çin’in uzayda yürüyen ilk kadın astronotu oldu.

Çin Uzay İstasyonu mürettebat taşımacılığı için gerçekleştirilen 180 günlük uzay görevi Shenzhou 13’ün, 2022’in Nisan ayında tamamlanması planlanıyor.