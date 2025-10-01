Türkiye de Etkilenecek: Çin Hükûmeti Yurt Dışına Elektrikli Otomobil Satışına Kısıtlama Getirdi

Çin hükûmeti, elektrikli otomobil ihracatına kısıtlama getirdi. Gelecek yıl uygulamaya konacak olan zorunluluklar ile ihraç edilecek otomobiller için hükûmetten izin alınmasını gerekli olacak. Peki bu durum Türkiye'de satılan Çin mali elektrikli otomobilleri etkiler mi?

Çin hükûmeti, elektrikli otomobil ihracatıyla ilgili çok önemli bir karara imza attı. Gelecek yıl itibarıyla yürürlüğe girecek uygulama, Çinli firmaların elektrikli otomobil ihracatlarını izne bağlayacak. Firmanın kendisi veya üçüncü taraf bir şirket, otomobili Çin dışına çıkarmadan önce Çin hükûmetinden onay almak zorunda olacak. Ülke, bu kararı daha önce benzinli ve hibrit araçlar için de uyguluyordu.

Çin Otomotiv Teknolojisi Araştırma Merkezi'nin üst yöneticilerinden Wu Songquan, kararın nedenine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Çinli firmaların itibarını korumak ve tüketicilere en iyi deneyimi sunabilmek için böyle bir karar alındığı belirtildi. Elektrikli otomobil ihracatının bugüne kadar denetlenmeden yapıldığını söyleyen Songquan, bunun kullanıcı deneyimini olumsuz etkilediğini, çünkü yedek parça gibi konularda sorunlar yaşandığını ifade etti.

Çinli elektrikli otomobillerin fiyatları yükselebilir!

Wu Songquan tarafından yapılan açıklamaya göre elektrikli otomobil ihracatı, özellikle de üçüncü taraf şirketler tarafından yapıldığı zaman maddi sorunlara yol açıyordu. Çünkü şirketler, otomobilleri uygun fiyattan satıyorlar, gittikleri ülkelerde fiyat savaşları başlatıyorlar ve üreticilerin kârlılıklarını düşürüyorlardı. İşte bundan kaynaklı olarak Çinli elektrikli otomobillerin fiyatlarının artması muhtemel.

Ancak burada şöyle bir detay var; bu durum Türkiye'ye getirilen Çinli elektrikli otomobil firmalarını çok da etkilemeyebilir. Çünkü Türkiye'de satılan Çinli markaların başında zaten BYD geliyor. SKYWELL ve MG gibi markalar da Türkiye'de satılıyor ancak bu firmalar, Türkiye'ye büyük ithalatçılar tarafından getiriliyor. Ancak Türkiye'ye tek tük getirilmiş Çin malı elektrikli otomobiller de yok değil. Çin hükûmetinin aldığı karar, bu bilinmedik modelleri etkileyebilir.