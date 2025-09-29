Mazda, Ultra Yakışıklı Elektrikli SUV Modelini Tanıttı: EZ-60

Mazda, Çin'de düzenlediği bir etkinlikte elektrikli SUV modeli EZ-60'ı tanıttı. Gelecek yıl küresel pazarlara çıkacak otomobil, tasarımıyla da özellikleriyle de gündeme bomba gibi düşecek gibi görünüyor. İşte Mazda EZ-60 ile ilgili detaylar...

Bundan birkaç yıl önce Türkiye'den çekilmiş olsa da hâlâ milyonlarca otomobil tutkununun gönlünde tahtı olan Mazda, düzenlediği bir etkinlikte "EZ-60" olarak isimlendirdiği elektrikli SUV modelini tanıttı. C-SUV segmentindeki otomobil, gelecek yıl itibarıyla küresel pazarlara da gelecek. Ancak EZ-60 ismi Çin'e özel olacak. Otomobil, Avrupa ve diğer bölgelerde "CX-6e" ismiyle pazarlanacak. Gelin hep birlikte Mazda'nın yeni SUV'una yakından bakalım.

Şıklığı zerafetle birleştiren eşsiz bir tasarıma sahip olan Mazda EZ-60, incecik şerit LED aydınlatmaları, gövdeye gömülü kapı kolları ve kamera şeklindeki yan aynaları ile daha ilk bakışta kendine hayran bırakıyor. Arka kısımda da ince şerit aydınlatma tercih eden mühendisler, son dönemlerin en yakışıklı Mazda'larından birini tasarlamayı başarmışlar diyebiliriz.

Karşınızda Mazda EZ-60:

Mazda'nın yeni elektrikli SUV'unda alıştığımızın ötesinde bir iç tasarım tercih edildi. Bu bağlamda; direksiyon arkasında herhangi bir gösterge ekranı bulunmuyor. Bunun yerine otomobilin artırılmış gerçeklik desteği sunan ön camına yansıtma yapılıyor. Orta konsolda ise yolcu önüne kadar uzanan 26.45 inç boyutlu bilgi-eğlence ekranı görüyoruz. 23 hoparlörlü premium ses sistemi ve "sıfır yer çekimli" ön koltuklar da dikkate değer özellikler arasında yer alıyor.

Mazda, EZ-60'ı iki farklı elektrikli motor seçeneğiyle satışa sundu. Bunlardan ilkinde 190 kW kapasiteli tek bir elektrik motoru bulunacak. İkinci versiyonda ise 31,73 kW kapasiteli küçük bir elektrik motoru bulunacak. Bu küçük motor, 1.5 litrelik benzinli motoru destekleyecek. Bu hibrit olarak kabul edilmiyor çünkü benzin, sadece bataryayı şarj etmek için kullanılacak. Tam elektrikli versiyon 600 kilometre, benzinli versiyon ise 1.000 kilometrelik menzil değerine sahip olacak.

Mazda EZ-60 ile ilgili yorumlarınızı merakla bekliyoruz!