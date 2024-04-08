Çin'de Z kuşağı çalışanlar, iş yerlerinin kendilerine sunduğu şartlardan memnun değil. Bu yüzden de işe giderken "garip" kıyafetler seçiyorlar.

Son yıllarda iş yerlerinde kıyafet kuralları esnemeye devam ederken, smart casual adı verilen giyim tarzının sınırları da bulanıklaşmaya başladı. Öte yandan Çin'de Z kuşağı çalışanlar, muhtemelen sessiz bir protesto amacıyla işe giderken alışılmadık kıyafetler seçmeye başladı.

Topuklu ayakkabı ve makosenleri pofuduk terliklerle, kumaş pantolonları pijamalarla değiştirirken bu kıyafetleri ile çektikleri fotoğraf ve videoları da sosyal medyada paylaşmaya başladılar. Uzmanlara göre bu durumun nedeni ise genç insanların şartlara olan isyanı. Özellikle sıkı iş yeri şartları ve uzun çalışma saatleri nedeniyle gençlerin bir tepkisi söz konusu.

Garip kıyafetler sosyal medyada

"İş yerinde garip kıyafetler" diye çevirebileceğimiz bir etiketi kullanan Z kuşağı çalışanlar, Çin'in TikTok'u diyebileceğimiz Douvin ve Instagram benzeri uygulaması Xiaohongshu üzerinden paylaşımlar yapıyor. Kullanıcıların paylaşımlarına göre bu kıyafetler patronlardan eleştiri çekiyor. Bazı işyerlerinde ise çalışanlar kendi aralarında anlaşarak aynı kıyafetleri giyiyor.

Öte yandan bu kıyafetlere yönelik eleştiriler de geliyor. Bazı çalışanlar bu kıyafetleri "mide bulandırıcı" bulduklarını ifade etmekten çekinmiyor. Bu şekilde giyinmeyi seçen çalışanlar ise "En sevdikleri kıyafetleri iş yerinin pis kokusu ile kirletmek istemedikleri için" böyle bir yöntem seçtiklerini ifade ediyor.

Çin'de bu tepki şimdilik bir akım olarak görülüyor ve fazla tepki çekmiyor. Yine de ülkenin geçmişine baktığımızda yakında sıkı kıyafet kuralları görmemiz hiç de şaşırtıcı olmayacaktır.