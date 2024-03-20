Teknoloji devi Dell, uzun yıllardır devam ettirdiği uzaktan çalışma stratejisini sonlandırma kararı aldı. Ofise dönmeyen çalışanlar terfi alamayacak.

Dell, pandemiden yaklaşık bir on yıl kadar önce uzaktan çalışmayı mümkün kılan bir modele geçmişti. Firmanın çalışanlarının önemli bir kısmı da pandemi sonrasında uzaktan çalışanlara katılmıştı. Teknoloji devi şimdi çalışanlarını ofise döndürmek için yeni bir düzenlemeye gidiyor. Bu düzenleme oldukça tartışma yaratacak gibi duruyor.

Ofise dönüş düzenlemesi ile birlikte Dell, uzaktan çalışmayı seçenlere ciddi yaptırımlar uygulama yoluna gidecek. Bu yaptırımlar arasında terfi alamama, şirket içinde farklı pozisyonlara başvuramama gibi ceza olarak ele alınabilecek yaptırımlar yer alıyor.

Hibrit ve uzaktan çalışma ayrılacak

Gelen bilgilere göre şirketin herhangi bir merkezine 1 saatten daha yakın mesafede oturan çalışanlar, çalışma şekilleri için hibrit ya da tamamen uzaktan seçeneklerinden birini tercih edecek. Hibrit çalışma tercih edenler, çeyrek başına 39 gün ofise gitmek zorundalar. Bu da ortalamada haftada 3 güne tekabül ediyor.

Hibrit çalışmak istemeyenler ise tamamen uzaktan çalışmaya yönelmek durumunda kalacaklar. Bu durumda, uzaktan çalışan kişiler firma içinde farklı pozisyonlara başvuru yapamayacaklar. Benzer şekilde, terfi için de uzaktan çalışan kişiler düşünülmeyecek.

Şirket çalışanları ise elbette ki bu durumdan memnun değiller. Pek çok çalışan, yeni düzenlemenin kendilerini riske attığını ve düşük seviye, kolay gözden çıkarılabilir pozisyonlara hapsettiğini söylüyorlar. Uzmanlara göre Dell'in bu kararı almasının ardında, pazarın çok da parlak gözükmemesi ve dünya çapında ofislere dönüşler yaşanırken Dell'in de bu akıma uyum sağlamak istemesi gösteriliyor.

Dell'in kararı daha uzun süre tartışılacak gibi gözüküyor.

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