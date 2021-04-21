Çin merkezli çevrimiçi eğlence şirketi Bilibili, geçen yıl piyasaya sürülen oyununun yıl dönümünü kutlamak için 1500 drone'luk bir görsel şov düzenledi. Oyundan birçok simgeyi görsel şova dönüştüren drone'lar ayrıca havada bir de QR kod oluşturdu.

Şangay merkezli çevrimiçi eğlence şirketi Bilibili, 1500 drone'un kullanıldığı son reklam kampanyasıyla sosyal medyanın dikkatini çekti. Drone'lar gökyüzünde bir QR kod oluşturarak 15 Şubat 2018 tarihinde piyasaya sürülen Japon rol yapma oyunu "Princess Connect! Re: Dive"ın yıldönümünü kutladı. Şehir merkezinde drone'lar tarafından oluşturulan QR kodu izleyenleri büyüledi. Oluşturulan kod taratıldığında ise izleyicileri video oyununu tanıtan bir web sitesine yönlendiriyordu. Yerel halk şova büyük ilgi gösterirken kaydedilip paylaşılan görüntüler ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. Videoları izleyenler, Çin'in gelecekte yaşadığını söyledi. Birçok farklı kareografi oluşturuldu: Gökyüzündeki QR kodu, şirketin mobil oyununun yıl dönümünü kutlamak amacıyla düzenlenen drone gösterisinin yalnızca bir parçasını oluşturuyordu. Şov boyunca drone'lar, video oyununda yer alan birçok karakteri ve farklı simgeleri de içeren kareografi gösterileri düzenledi. 2018 yılında Android ve iOS cihazlar için Japonya'da piyasaya sürülen Princess Connect! Re: Dive, geçtiğimiz yılın nisan ayında ise Çin için yayınlanmıştı. Rol yapma ögelerinin ön plana çıktığı mobil oyunun geliştiriciliğini Japonya merkezli Cygames üstleniyor. İLGİLİ HABER Elon Musk, Cumhuriyetçi Parti'ye Bağış Yaparken Kendini 'Ajan' Olarak Göstermiş Şangay semalarında havalanan 1500 drone tarafından düzenlenen gösteriye ve oluşturulan kareografilere hemen aşağıdaki videodan göz atabilirsiniz.

Kaynak : https://mothership.sg/2021/04/drones-qr-code-in-the-sky-china/amp/

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