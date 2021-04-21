Teknoloji milyarderi Elon Musk'ın Cumhuriyetçi Parti'ye bağış yaparken kendini Birleşik Devletler Gizli Servisi ajanı olarak gösterdiği ortaya çıktı. Musk'ın Gizli Servis'le bağlantısı olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmuyor.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla ve özel uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in arkasındaki isim olan Elon Musk, Tesla'daki unvanını geçtiğimiz günlerde 'Technoking' olarak değiştirmişti. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanmasıyla tanınan Musk, şimdi de Gizli Servis için çalıştığını iddia ediyor.

Federal Seçim Komisyonu dosyalarına göre milyarder isim, 7 ve 8 Ocak tarihlerinde Cumhuriyetçi Ulusal Komite'ye 990 dolar bağışlarken işini ise Birleşik Devletler Gizli Servisi'nde özel ajan olarak gösterdi. Musk'ın Gizli Servis'le herhangi bir bağlantısı olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmuyor.

2018-2020 yılları arasında SpaceX'i işveren olarak gösteriyordu:

2018-2020 yılları arasında yapılan bağışlarda Elon Musk, Tesla'yı işveren olarak listelediği bir bağış dışında işverenini özel uzay taşımacılığı şirketi SpaceX olarak listeledi. Bununla birlikte Musk, her iki şirketin de CEO'su konumunda bulunuyor.

Yeni FEC dosyaları, Musk'ın ikametgahını Dallas bölgesinde bir şehir olan Little Elm olarak belirttiğini de ortaya çıkardı. Ünlü girişimci, Silikon Vadisi'nden Teksas'a doğru başlayan teknoloji göçünün arkasındaki itici güçlerden biri. Aynı zamanda SpaceX'in Teksas'taki fırlatma tesislerinde Starbase adında yeni bir şehir kurmaya çalışıyor.

Dosyada yer alan bilgilere göre Musk daha önce eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, eski Başkan Barack Obama ve eski Başkan George W. Bush'un başkanlık kampanyalarına bağış yaparak hem Demokratlara hem de Cumhuriyetçilere destek vermiş.

Ayrıca Michigan Senatörü Gary Peters ve Alaska Senatörü Dan Sullivan da dahil olmak üzere çeşitli Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörlere 2 Kasım’da her biri 2.800 dolarlık 14 bağış yapmış olduğu da kayıtlarda yer alıyor.