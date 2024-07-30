Çinli elektrikli otomobil üreticilerinin Avrupa pazarındaki payları belli oldu. Bu pay önümüzdeki dönemde ciddi şekilde değişebilir.

Çinli elektrikli otomobil üreticileri, ülke yönetiminden aldıkları teşvikler ve desteklerle birlikte dünyanın dört bir yanında ciddi bir rekabete tutuşmuş durumda. ABD ve AB de bu duruma karşılık olarak Çin menşeli araçlara ek gümrük tedbirleri alıyor. Yine de Çinli üreticiler, Avrupa'da elektrikli araç pazarında haziran ayında tam %11'lik pazar payıyla rekor kırdı.

Dataforce tarafından yapılan araştırmaya göre haziran ayında Çin menşeli 23 bin elektrikli otomobilin satışı gerçekleştirildi. Bu satış, hem sayı anlamında hem de pazar payı anlamında Çinli üreticiler için tarihi bir rekor olarak kayıtlara geçti.

Çinli firmaların satışları artıyor

Çinli üreticilerin araç satışları yüzde 72 gibi ciddi bir oranda artmış durumda. Avrupa Birliği düzenlemeleri öncesinde hem Avrupalı hem de Asyalı üreticiler satabildikleri kadar elektrikli araç satmak için çaba gösteriyor. Bu durum da satılan araç sayılarına yansıyor. Öte yandan Çinli firmaların bu büyümesi devam etmeyebilir.

Çinli firmaların yaşadığı yükselişte en önemli sıçrama, ülke yönetimi tarafından desteklenen SAIC'e ait olsa da MG4'ün de yüzde 40'lık atılımı dikkat çekiyor. Özellikle firmanın Almanya'da 1 alana 1 bedava kampanyası yapması, Avrupa Şampiyonası'nda BYD'nin dikkat çekmesi bu atılımda önemli yer tutuyor. Yine de bu cömert tekliflerin ne kadar sürdürülebilir olduğunu zaman gösterecek.