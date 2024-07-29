Honda ile Nissan'ın birkaç ay önce duyurduğu iş birliğine Mitsubishi'nin de dahil olacağı iddia edildi. Güvenilir kaynaklardan gelen açıklamalar, hisse senetlerinde yükselişe neden oldu.

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Japon otomobil devleri Nissan ile Honda arasında gerçekleştirilen bir iş birliğinden bahsetmiştik. Elektrikli otomobiller üzerinden gerçekleştirilen bu iş birliğinin amacı, Çinli otomobil üreticileriyle olan rekabeti kolaylaştırabilmekti.

Şimdiyse konuyla ilgili dikkat çekici bir gelişme daha yaşandı. Nissan ile Honda arasındaki iş birliğinin, Mitsubishi'yi de kapsayacak şekilde genişleyeceği iddia edildi. Henüz resmî bir açıklama olmasa da kaynaklarımızın Reuters ve Nikkei Asia gibi güvenilir kaynaklar olması, iddianın gerçeklik ihtimalini artırıyor. Öte yandan; Mitsubishi hisselerinin yüzde 34'ünün Nissan'da olduğu bilgisini de verelim. Yani böylesi bir ortaklık, kimse için şaşırtıcı olmayacaktır.

Markalar, bu iş birliği ile tam olarak ne yapacaklar?

Nissan ile Honda arasında gerçekleştirilen iş birliği, ortak platformlar başta olmak üzere temel otomobil bileşenlerinin üretilmesi, ortak yazılımların oluşturulması ve tamamlayıcı ürünlerin tasarlanmasını kapsıyordu. İşte ortaya atılan iddiaya göre Mitsubishi de bu sürecin bir parçası hâline gelecek.

Söz konusu iddia, hisse senetlerinde de hareketlenme yaşanmasına yol açtı. İddianın gündeme gelmesi ile Mitsubishi hisselerinde yüzde 6'nın üzerinde artış yaşandı. Honda ile Nissan'ın hisse senetleri ise sırasıyla yüzde 2,6 ve yüzde 2,8 yükseliş gösterdi.