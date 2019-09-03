Arada bir toprağa basmak iyidir, insanın elektriğini alır derler. Bu iddianın doğru olup olmadığının cevabını ise bize bilim insanları veriyor.

Toprakta çıplak ayakla gezmenin iyi bir şey olduğu, stresi azalttığı ve vücuttaki elektriği aldığı söylenir. Teknik olarak çıplak ayakla toprakta gezmek gayet etkili ve bedava bir stres atma ve arınma yöntemidir. Kronik hastalıklara iyi geldiği ve yaşlanmayı geciktirdiği de söylenir.

Toprakla temas etmenin gerçekten de insan sağlığına çok büyük faydası var. Bu konu üzerine yapılan araştırmalar da insanda arada bir ayakkabılarını çıkarıp parklarda yalın ayak gezme isteği uyandırıyor.

Toprak insan sağlığına faydalıdır

Dünyanın yüzeyinde bol miktarda eksi yüklü iyon bulunur. Toprakla doğrudan temas edilen durumlarda yüzeydeki elektronlar bedeninize geçer ve dünya ile aynı potansiyel elektrikle yüklenmenizi sağlar. Bu da faydalı elektrofizyolojik ve psikolojik değişiklikler yaratarak sağlık durumunuzu daha iyi hale getirir.

Toprağın bu özelliği oldukça faydalıdır ve kirli elektrik ya da elektromanyetik kirlilik olarak adlandırılan, bedende oluşan yüklenmeyi azaltır. Ayrıca bu aktivitenin acıyı azaltma, uykuyu iyileştirme, enfeksiyonları yavaşlatma, stres seviyesini azaltma ve parasempatik sistemleri (nabız, kandaki oksijen seviyesi, solunum ve kan akışı) iyileştirme özelliği bulunur.

Uyku sırasında toprakla temas etmenin osteoporoza da iyi geldiği ortaya çıktı. Kemiklerde incelme ve kırılganlığın artması olarak adlandırabileceğimiz bu hastalıkta kemik mineralleri bozulur, kemik yoğunluğu azalır ve mikro yapısında bozulmalar meydana gelir. Toprağa temas halinde ise vücuttaki elektrolit ve mineral dengesinde gözle görülür değişiklikler yaşanıyor. Magnezyum, potasyum, sodyum, inorganik fosfor, iyonize kalsiyum ve demir seviyeleri olumlu yönde etkileniyor.

Ayrıca böbreklerden fosfor ve kalsiyum sızmasına karşı da oldukça etkili olan bu yöntem sayesinde idrarda ya da kanda bulunan fosfor ve kalsiyum miktarı düzenleniyor. Normal şartlar altında bu maddelerin eksikliği de osteoporoz ile ilişkilendiriliyor.

Toprağa çıplak ayakla basmak strese karşı etkili

Bir başka çalışmada ise 60 sağlıklı katılımcı üzerinde toprağa basmanın ve topraklama yapmanın etkileri incelendi. Katılımcıların ayaklarına iletken bantlar yerleştiren araştırmacılar, bu kişilerin vücudunda olan elektrik akışını inceledi. İlk grup 56 dakika boyunca topraklama yaparken ikinci grup ise 28 dakika boyunca toprağa temas etmedikten sonra kalan 28 dakikada topraklama yaptı.

Yapılan inceleme sonucunda araştırmacılar, ikinci gruptaki katılımcıların toprağa bastıkları anda beyinlerinin sol yarısından ciddi anlamda elektromanyetik yük boşalımı yaşadığını gözlemledi. Uzmanlar bu durumu toprağın stresi alma etkisi olarak açıkladı.

Toprağa temas etmek enfeksiyonlara da iyi geliyor

Araştırmalara göre toprağa basmak enfeksiyonlara da iyi geliyor. Enfeksiyonlar genelde vücutta bir dokudaki elektron eksikliği ile tetikleniyor. Vücudumuz hasta olduğunu ya da saldırı altında olduğunu düşündüğünde reaktif oksijen ürünlerini yaralanmanın olduğu bölgeye gönderiyor. Böylece bölgede iltihap ile vücudu korumayı ve iyileştirmeyi amaçlıyor. Bu olduğunda bölgeye bazı radikal kimyasallar da geliyor ve kızarıklık, ateş ve şişmeye neden oluyor.

Toprakta serbest halde dolaşan elektronlar ise vücudumuza geçtiklerinde bu radikal kimyasalları durdurarak yaşlanmayı yavaşlatıyor ve enfeksiyonları azaltıyor.

Toprağa temas etmenin ve toprakla zaman geçirmenin iyi bir şey olduğunu ve insan sağlığına iyi geldiğini söyleyenler bilime göre de haklı durumda bulunuyor.