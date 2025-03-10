Herhangi bir parka veya bahçeye çiğdem kabuklarının, çeşitli ambalajların veya buna benzer çöplerin bırakıldığını mutlaka görmüşsünüzdür. Peki bu istenmeyen paketler ve çeşitli maddeler, doğayı nasıl etkiliyor farkında mıyız?

Bu ambalajların doğada çözünmesi emin olun tahmininizden çok daha uzun sürüyor. Üstelik hayvanlar da bundan olumsuz etkileniyor.

Gelin, basit bir cips paketinin doğayı ne hâle getirdiğine bakalım.

Herhangi bir cips paketini doğaya bırakmak, ne yazık ki ekosistemin altüst olmasına sebep oluyor.

Örneğin geçtiğimiz yıl New Mexico’daki Carlsbad Mağaraları Milli Parkı’nda yere düşmüş olan bir cips paketi, oldukça hassas olan mağaranın ekosistemine büyük oranda zarar verdi. Çünkü bu mağara dış dünyadan tamamen kopuktu.

Bu sebeple o bölgeye yabancı bir maddenin girmesinin, büyük bir felakete neden olabileceğinden endişe edildi. Ayrıca bu mağarada %90 ila %100 aralığında nem var, bu nedenle her şey çok hızlı bir şekilde ıslanıyor.

Bu cips paketi ise küf oluşumuna destek oluyor ve mikropları hem kendi üzerine hem de mağaraya çekiyor. Hatta kısa bir süre içinde örümcekler, yarasalar ve çeşitli böcekler beslenmek için mağaraya girerek kirliliği artırıyor.

Yetkililer Carlsbad Mağaraları Milli Parkı’ndaki paketi 4-5 saat içinde tespit edip oradan dışarı çıkardı ancak tahminlere göre bu kısa sürede bile mağaranın ekosistemi zarar gördü.

Öte yandan bir muz kabuğunun veya herhangi bir meyve çekirdeğinin doğada ayrışması bile çok uzun sürüyor.

Hele ki işin içine paketler girdiğinde bu süreç daha da uzuyor. Deniz bilimi profesörü Carlos Duarte’a göre plastik poşetler, metal kutular veya buna benzer çöpler; okyanusa, mağaraya, çöle, genel itibarıyla doğaya karıştığında çürüme süreleri yüzyıllardan bin yıllara kadar uzayabiliyor.

Ayrıca bu atıklar, hayvanları da olumsuz etkiliyor. Örneğin balıklar veya kuşlar cips paketi gibi ambalajları veya plastikleri yiyecek sandıklarından bunları tüketiyor ve mideleri doluyor. Mideleri bu tarz maddelerle dolunca da yemek yiyemiyorlar ve ne yazık ki ölüyorlar.

Aslında New Mexico’daki Carlsbad Mağaraları Milli Parkı’nda yaşanan bu olay, yalnızca bir örnek. Dünyanın dört bir tarafında cips paketi ve onun gibi ambalajlar toprağa karıştığında, ekosistem tahmin edemeyeceğimiz kadar zarar görüyor. Bu konuda bilinçlenmek ve doğayı korumak büyük önem taşıyor.

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