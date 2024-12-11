Yeni bir araştırma, hava kirliliğinin depresyon riskini önemli ölçüde artırdığını ortaya koydu. Uzmanlar, acil önlemler alınması konusunda yetkililere çağrıda bulundu.

Hava kirliliği, hiç şüphesiz günümüzün en büyük problemlerinden. Türkiye de dahil dünyanın dört bir yanında baş gösteren bu sorun, insanlarda ciddi fiziksel sağlık problemlerine neden olabiliyor. Ayrıca sadece fiziksel değil, mental sağlığa da büyük etkisi var. Yeni bir araştırma da bu konuda önemli bilgileri bizlerle buluşturuyor.

Harbin Tıp Üniversitesi ve Cranfield Üniversitesinden bilim insanları tarafından yürütülen çalışma, hava kirliliği ile depresyon arasındaki korkutucu ilişkiyi gözler önüne serdi. Bulgular, Environment Science ve Ecotehnology üzerinden yayımlandı.

Kirletici maddelerin depresyon riskini artırdığı görüldü

Çalışmada Çin’de 12 binden fazla katılımcıdan toplanan veriler analiz edildi. Sonuçlarda kükürt dioksit, ince partikül madde ve karbon monoksite ulaşıldı ve bunların hepsinin depresif semptomlarla bağlantılı olduğu tespit edildi. Bu kirleticilerin bir araya geldiklerinde mental sağlık için ciddi riskler teşkil ettiği sonucuna ulaşıldı.

Bunlar dışında fiziksel sorunların da kısmen kirlilik ve depresyon arasındaki ilişkiye katkıda bulunduğu da görüldü. Uzmanlar, bulgularının durumun ne kadar ciddi olduğunu gösterdiğini söylerken kirliliği azaltılması için acil çağrıda bulundu:

“Bulgularımız, hem fiziksel hem de mental sağlığı iyileştirmek için hava kalitesini iyileştirmek için duyulan kritik ihtiyacın altını çiziyor. Kirleticileri hedeflemek, özellikle orta yaşlı ve yaşlı insanlar gibi daha riskli popülasyonlar arasında depresyonun halk sağlığı üzerindeki yükünü hafifletebilir.”

Dünya çapında milyonlarca insanın hava kirliliğine maruz kaldığını ve bu nedenle sağlık sorunları yaşadığını biliyoruz. Mental problemlerin riskinin yüksek olması da çok daha korkunç sonuçların oluşabileceğini gösteriyor. Bu yüzden gerekli adımların hemen atılması şart.