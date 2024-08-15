Samsung, Circle to Search özelliğinin desteklediği akıllı telefon modellerini genişletiyor. Türkiye'de de çok satan Galaxy A serisi telefonlar, çok yakında bu özelliği destekleyecek.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın Samsung Galaxy S24 ailesi ile hayatımıza soktuğu "Circle to Search" özelliği ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Samsung'un, bu özelliğin kapsamını genişletmek için kolları sıvadığı bildirildi. Türkiye'de de peynir ekmek gibi satan bazı akıllı telefonlar, çok yakında bu özelliği desteklemeye başlayacaklar.

Circle to Search, kullanıcıların arama deneyimine çağ atlattı. Çünkü bu özellik sayesinde telefonun ekranındaki herhangi bir nesne, bir çember içine alınarak aranabildi. Hâl böyle olunca da kullanıcıların favori özelliklerinden bir tanesi oldu. İşte bu özellikler, çok yakında Galaxy A serisinin en popüler modellerine ulaşacak.

Circle to Search özelliğinin geleceği Galaxy A serisi telefonlar

Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A35

Samsung Galaxy A34

Edinilen bilgilere göre Samsung'un Circle to Search özelliğini genişletmek istediği cihazlar bunlardan ibaret değil. Samsung Galaxy Tab S9 FE ile Galaxy Tab S9 FE+ isimli tablet modelleri de Circle to Search özelliğini desteklemeye başlayacak.

Yukarıda saydığımız Samsung Galaxy A serisi telefonlar ile tabletler, Circle to Search özelliğini bu ay itibarıyla desteklemeye başlayacaklar. Dağıtım sürecinin ne zaman tamamlanacağına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı.