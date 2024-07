Google, Galaxy S24'ün lansmanında tanıttığı "Circle to Search" özelliğini masaüstü cihazlara getirmek için kolları sıvadı. Henüz test aşamasında olan özellik, yakında kararlı sürüm kullanıcılarına ulaşacak gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, Samsung Galaxy S24'ün lansmanı sırasında "Circle to Search" olarak isimlendirdiği etkili bir özelliği tanıttı. Bu özellik, kullanıcıların herhangi bir görüntü için hızlıca arama yapmalarını sağlıyordu. Yapılması gereken tek şey, telefonda gördüğünüz bir nesneyi elinizle çember içine almaktı. Özellik, yakın bir geçmişte Google Lens aracılığıyla iPhone'lara kadar ulaştı.

Şimdiyse Circle to Search ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Google, bu etkili özelliği masaüstü bilgisayarlara getirmek için kolları sıvadı. Henüz beta sürümlerde bulunan özellik, çok yakında Chromebook, Mac ve Windows bilgisayarlarda kullanılabilir olacak.

Google'ın yeni özelliği işte böyle görünecek

Circle to Search, Chromebook'lar ile diğer bilgisayarlarda farklı şekilde çalışacak. Eğer bir Chromebook kullanıcısı iseniz yapmanız gereken tek şey, adres çubuğunda yer alan Google Lens seçeneğine tıklamak olacak. Chrome, Circle to Search'ü otomatik olarak aktifleştirecek ve aramak istediğiniz nesneyi fare ile seçmeniz yeterli olacak. Windows ve Mac bilgisayarlarda ise menüye eklenecek "Google Lens ile ara" seçeneğini kullanmanız gerekecek.

Google Chrome'un 128 kodlu beta sürümünde aktif hâle getirilen özelliğin kararlı sürüm kullanıcılarına ne zaman ulaşacağı belli değil. Ancak Google'ın bu özellik için uzun süre bekleyeceğini düşünmüyoruz. Google Chrome masaüstü kullanıcıları çok yakında Circle to Search'ü kullanmaya başlayacaklardır.