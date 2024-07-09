Cities: Skylines 2'nin Konsol Versiyonu Ertelendi

Sorunları bitmeyen Cities: Skylines 2'nin konsol versiyonunun çıkışı süresiz olarak ertelendi.

Colossal Order'ın geliştirdiği popüler şehir kurma oyunu Cities: Skylines 2 bir türlü toparlanamıyor. Paradox Interactive'in Cities: Skylines 2 forumundaki resmi Cities: Skylines 2 hesabından yapılan bir açıklama ile oyunun konsol sürümünün süresiz olarak ertelendiği ifade edildi.

Paylaşılan gönderide "Yavaş ama istikrarlı bir ilerleme kaydediyoruz ancak oyunculara sunmak istediğimiz deneyimi olumsuz etkileyen çözülmemiş sorunlar var. Ağustos ayında kapsamlı bir incelemeye tabi tutulacak yeni bir [sürüm adayı] almayı bekliyoruz. Bu değerlendirme, gönderim sürecine başlayıp başlayamayacağımızı ve sağlam bir çıkış tarihi belirleyip belirleyemeyeceğimizi veya daha fazla sorunun çözülmesi gerekip gerekmediğini belirleyecek,” ifadeleri kullanıldı.

Oyunun sorunları bitmiyor

Paradox Interactive, oyun için çok sayıda indirilebilir içerik yayınladı ancak Cities: Skylines 2, geçtiğimiz yılın ekim ayından bu yana performans ve kararlılık sorunları ile gündeme geliyor. Hatta oyunun geliştiricileri de Nisan ayında konuyla ilgili bir özür yayınladı. Daha önce Sims'in rakibi olması beklenen Life by You da süresiz bir ertelemenin ardından çok hızlı bir kararla iptal edilmişti.

Cities: Skylines 2'nin geliştiricisi olan Colossal Order aslında oyun için halka açık olan tüm birinci yıl yol haritası hedeflerine ulaşmayı başarmıştı. Yine de oyunun devam eden sorunları ve mod eksikliği yapımın performansını olumsuz etkiliyor.