Ekim ayında PC’ye gelen ve optimizasyon sorunları nedeniyle topa tutulan Cities: Skylines 2 için işler hiç gitmiyor. Şimdi de oyunun yeni çıkan DLC’sinin gelen tepkiler nedeniyle kaldırılacağı ve ücretsiz olarak oyuna ekleneceği açıklandı. Ayrıca bu aylarda olması beklenen konsol çıkış tarihi yine ertelendi.

Şehir kurma oyunu deyince akla ilk gelen yapım olan Cities: Skylines’ın devam oyunu Cities: Skylines 2, Ekim 2023’te resmen PC için çıkış yapmıştı. Ancak yapım, performans sorunları nedeniyle oyuncular tarafından eleştiriliyordu. Ayrıca konsol çıkışı da hâlen gelememişti.

Geçtiğimiz ay ise oyuna “Beach Properties” isimli bir ücretli bir ek paket getirildi. Ancak bu DLC de tıpkı oyun gibi büyük eleştiriler aldı. Hatta Steam sayfasındaki incelemelerde oyuncuların çok büyük bir çoğunluğu paketi “son derece olumsuz” olarak nitelendirdi. Olumlu yorum yapanların oranı ise yalnızca %4’ü.

Beach Properties DLC’si, gelen tepkiler nedeniyle kaldırılacak

Beach Properties, Cities Skylines 2’nin ilk ücretli DLC’si olarak 25 Mart’ta 10 dolarlık bir fiyatla Steam üzerinden oyunculara sunuldu. Paket, oyuncuların inşa edebileceği sahil ve deniz temalı yapıları ve yeni ağaçları oyuna getirmeyi vadediyordu.

Ancak oyuncular, 10 dolarlık ücretine kıyasla kayda değer yeni hiçbir şey getirmediğinden şikâyetçi oldu. İsmine rağmen oyuna sahil getirmemesi ve yeni gelen yapıların dümdüz evler olması büyük tepki çekti. Ayrıca bir DLC’den ziyade oyunun simülasyonundaki ve performansındaki problemleri düzeltecek bir güncelleme de oyuncuların isteğiydi.

Yani Beach Properties genel anlamda bir fiyaskoydu. Bunu fark eden geliştirici Colossal Order, DLC’yi kaldıracaklarını ve paketi alanlara iade yapacaklarını duyurdu. CEO Mariina Hallikainen, topluluklarını hayal kırıklığına uğrattıklarını kabul etti.

İade, sadece DLC’yi ayrı satın alanlara yapılacak

İadeyle ilgili detaylar da paylaşıldı. Buna göre sadece Beach Properties’i ayrı bir DLC olarak satın alanlar para iadesi alabilecek. Ultimate veya Deluxe sürüm ile pakete ulaşanlar ise para alamayacak. Oyunun ayrı paket olarak kaldırılırken temel oyuna ücretsiz olarak ekleneceğini belirtelim. Hâlihazırda sahip olanların içeriği de etkilenmeyecek.

Konsol çıkışı bir kez daha ertelendi

Colossal Order ve yayıncı Paradox, eylül ayında oyun PC’ye gelmeden kısa bir süre önce Xbox Series X/S ve PS5 çıkışını ertelemişti. O zamanki açıklamada, oyunu hedeflerine ulaştırmak için daha fazla zamana ihtiyaçları olduğunu belirtmişler ve konsol tarihini 2024’ün ilkbaharına ittiklerini ifade etmişlerdi.

2024 ilkbaharı geldi çattı. Oyun hâlâ konsollar için çıkış yapmadı. Şirketin yeni açıklaması da bir kez daha ertelendiğini gösterdi. Buna göre geliştirici Cities: Skylines 2’yi konsol için ekim ayında hazır etmeyi planlıyor. Yani en az altı ay daha beklemek gerekecek. Tabii ki çıktığında nasıl olacağını bilemiyoruz. Hâlâ oyunun aynı durumda olduğunu düşünürsek pek umutlanmamak gerekiyor. Son olarak Bridges&Ports isimli ayrı bir DLC’sinin de 2025’in ilk çeyreğine ertelendiğini belirtelim.