Citrëen ë-C4'ün Türkiye'ye Ne Zaman Geleceği Belli Oldu

Citroën'in yeni elektrikli otomobili ë-C24'ün Türkiye'ye ne zaman geleceği belli oldu. Elektrikli otomobil, sonbahar ayların ülke sınırlarına giriş yapmış olacak.

Elektrikli otomobillerin etki alanı ve aldıkları talep giderek artarken, tüm markalar gibi Citroën de elektrikli otomobil çalışmalarına devam ediyor. Otomotiv devinin hedefinde, dünyanın her yerinden kullanıcılara hitap eden, kolay ulaşım hizmeti sunmak bulunuyor.

Bu hususta Citroën, şimdi de C4 modelinin tamamen elektrikli versiyonu olan ë-C4​'ü Türkiye’ye getirmeyi planlıyor. Şarj özelliği ile müşteri ihtiyaçlarını karşılamasına ek olarak oldukça ‘erişilebilir’ bir model olan ë-C4'ün, 2022 sonbaharında ülkemizde olması bekleniyor.

Hem uzun yolculuklara, hem de günlük kullanıma uygun

Hafif 50 kWsa bataryayı 100 kW DC şarj gücüyle birleştirerek rakiplerinin çoğundan daha iyi şarj süresi sağlamasıyla öne çıkan ë-C4, 357 km’lik menziliyle uzun yolculuklar için de uyumlu olduğunu gösteriyor. Öte yandan Charge My Car uygulaması, şarj süreci yönetimini çok daha basit bir hale getiriyor. Bu uygulama sayesinde Avrupa genelinde 300.000 şarj noktası ile yolculukları planlama ve şarj noktalarını bulmak mümkün olabiliyor.

Citroen ë-C4, günlük kullanım için ideal olmasıyla da dikkat çekiyor. Aracın kullanımındaki bu kolaylık; sessiz, sarsıntısız, dinamik ve CO2 (karbondioksit) içermeyen bir sürüşle birleşiyor. Bataryayı, günlük kullanım için ofiste ve evde geleneksel bir priz veya Wall Box aracılığıyla şarj etmek mümkünken, aracın onaylı 357 km menzili, bataryayı her gün şarj etmeye gerek kalmadığı anlamına geliyor.

Şarj hızı, başlangıçta çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyor

Kompakt tasarımı ve aşırı olmayan ağırlığı da ë-C4’ün günlük kullanıma olan uygunluğunu etkiliyor. Çok fazla yaşama alanı hacmi kaplamayan araç; optimize edilen ağırlığı ile 260 Nm tork ve düşük tüketimle sürüş keyfi sağlıyor. 100 kW hızlı şarj kullanan DC ileyse aracın şarj sürelerini optimize edebilmek mümkün olabiliyor.

Bununla birlikte ë-C4, ısı pompası, higrometrik sensör ve optimize edilen iletim sistemiyle elektrik tüketimini daha kârlı bir hale getiriyor. Ağır ve pahalı bir batarya taşımaktansa hızlı şarj olan optimize edilmiş bir bataryayı destekleyen ë-C4’te şarj hızı, şarjın başlangıcında, sonuna göre daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Başka bir deyişle bataryayı yüzde 60’dan yüzde 100’e şarj etmek, yüzde 0’dan yüzde 60’a şarj etmekten çok daha uzun bir süre alıyor.