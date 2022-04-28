Porsche, heyecanla beklenen 2023 911 Sport Classic'i tanıttı. Gelin hep beraber klasik otomobil severlerin ağzının suyunu akıtacağa benzeyen ve markanın en güçlü şanzımanına sahip olacağı ifade edilen 911 Sport Classic'e bir göz atalım.

Volkswagen AG’ye bağlı Almanya merkezli dev şirket Porsche’nin dünyanın en büyük ve en önde gelen otomobil üreticilerinden biri olduğunu söylememiz yanlış olmaz. Bu sebeple de birçok lüks ve spor modelini bünyesinde bulunduran markanın yeni araçları ve modelleri otomobil meraklıları tarafından heyecanla bekleniyor.

Bu modellerden birinin de ilk olarak 1963 yılında tanıtılan 911 modeli olduğunu söyleyebiliriz. İşte dev marka şimdi de modelin meraklılarını sevindirerek yeni 911 Sport Classic modelini tanıttı. Yeni modelde klasikleşen otomobil tasarımlarının günümüze uyarlanmış olması oldukça dikkat çekti.

En güçlü şanzımana sahip model

Alman otomobil devi, uzun süredir beklenen 911 Sport Classic’i tanıttı. Yapılan açıklamalarda yeni aracın Porsche tarihinin en güçlü şanzımanına sahip modeli olacağı aktarıldı. Hatta Motor1.com’a göre marka mühendisleri bu sebeple ‘manuel 911 Turbo S’ ismini bile verdi. Bunun yanı sıra 911 Sport Classic’in 3,7 litrelik çift turbo motora ve 550 beygir gücüne sahip olduğu aktarılıyor.

911 Turbo ve 911 GTS modellerinin süspansiyonunu temel aldığı belirlenen aracın, yüksek performans için uygun olduğu kaydedilirken, arka tarafta da ‘ördek kuyruğu’ olarak bilinen tasarıma sahip olduğu görülüyor. Bunun yanı sıra 911 Sport Classic’te karbon fiber ile güçlendirilmiş tavan ve LED-Matrix farların dikkat çektiği görülüyor. Ayrıca gelen haberlerde aracın isteğe bağlı bir şekilde yarış numarası ile kullanıcılara gelebileceği; yani araç sahiplerinin 1 ile 99 numaraları arasında seçim yapabileceği ifade ediliyor.

Sınırlı sayıda üretilecek

Ek olarak arkadan çekişli olacağı belirtilen modelin, gövde yalpalamasını azaltarak daha konforlu bir sürüş sunmayı amaçlayan Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi’ne (PASM) sahip olduğu gelen haberler arasında bulunuyor.

Kısacası, yeni 911’in klasikleşmiş tasarımları seven insanları oldukça mutlu edici olabileceğini söyleyebiliriz. Ayrıca bu yılın sonunda çıkması beklenen araçtan yalnızca 1,250 adet üretileceğini de sözlerimize ekleyelim. Peki, siz Porsche 911 Sport Classic ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.

İşte Porsche 911 Sport Classic