Citroën’in kullanıcı tarafında oldukça fazla beğeni toplayan My Ami Buggy modelinin Türkiye fiyatı belli oldu.

Citroën’in farklı araçlarını daha önce kanalımızda sizlerle buluşturmuş ve kafa kurcalayan soru işaretlerini şirketten bir isimle çözüme ulaştırmıştık. O zamandan bu zamana özellikle de Ami modeliyle geniş kitlelere ulaşan şirket, mobilite tarafında Avrupa’da oldukça fazla tercih ediliyor.

My Ami Buggy modeliyse Ami’nin en yeni üyesi olarak karşımıza çıkıyor. Daha önce bu modelin Avrupa stoklarının sadece 10 saatte tükendiğini sizlerle paylaşmıştık. Şimdiyse ülkemize gelen modelin fiyat bilgisiyle karşınızdayız.

Online satış kanallarından alınabiliyor:

Siteye girdiğinizde Ami’nin standart modeli 369.000 TL fiyatıyla sizi karşılıyor. My Ami Buggy modeliyse 30.000 TL farkla, yani 399.000 TL fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor. Fakat parayı verdiğiniz gibi alabilme şansınız olmuyor.

Zira satın al seçeneğine bastığınızda aracın 8 Ağustos tarihinde satışa çıkacağı belirtiliyor. Bunun yanında My Ami Buggy’nin sınırlı sayıda olacağı da belirtiliyor. Kısa süre önce bu fiyata sıfır sedan otomobil alıyorduk fakat günümüz şartlarında bu otomobili almayı planlıyorsanız elinizi çabuk tutmanız gerekecek.

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