Red Kit çizgi filminde gördüğümüz boy boy komik suçlular olan Dalton Kardeşler, aslında 1890’lı yılların Amerika’sında yaşamış ve ortalığı kana bulamış bir suç çetesidir. Elbette tüm suçlular gibi kanlı bir sonla biten Dalton Kardeşler ya da diğer adıyla Dalton Çetesi’nin gerçek hikayesine gelin yakından bakalım.

Vahşi Batı’nın en hızlı silah çeken kovboyunun hikayesinin anlatıldığı aynı isimli çizgi roman serisinden uyarlanan Red Kit çizgi filmini herkes bilir. Hikayenin ana karakteri olan kovboyumuz Red Kit’in ezeli düşmanları boy boy komik suçlular olan Dalton Kardeşler’dir. Dalton Kardeşler çizgi filmde oldukça eğlenceli karakterler olsalar da ilham alındıkları gerçek Dalton Çetesi o kadar da eğlenceli değildi.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki düzeninin yeni yeni oturmaya başladığı 1890’lı yıllarda ortalık çete kaynıyordu ve bunlardan biri de Dalton Çetesi’ydi. Kalabalık bir grup olan bu çetenin üçü kardeş olduğu için bazen Dalton Kardeşler adıyla da anılmaktaydı. Kanlı tren soygunlarından sonra yaptıkları banka soygununda öldürülen Dalton Çetesi’nin gerçek hikayesine gelin yakından bakalım.

Dalton Kardeşler aslında uzun bir dönem yasaların yanında yer aldılar:

Dalton Kardeşler’in annesi Adaline Younger Dalton, babası ise James Lewis Dalton’du. Babaları öldükten sonra bir başlarına kalan Dalton ailesi tam 15 kardeşten oluşuyordu. Missouri'de doğan kardeşlerin büyük bir bölümün kaderinin ne olduğu bilinmiyor. En büyükleri Frank Dalton’un ise Arkansas’ta şerif yardımcılığı yaparken bir çete çatışması sırasında başından vurularak öldürüldüğü biliniyor.

Kardeşi Bob Dalton da uzun bir süre abisi Frank ile çalışmış ve sonra Kansas’ta şerif yardımcısı görevini sürdürmüştür. Ancak Bob Dalton’un adının o zamanlar bile pek çok şüpheli olaya karıştığı biliniyor. Diğer bir kardeş olan Grat Dalton da Arkansas ve farklı bölgelerde uzun bir süre şerif yardımcısı olarak çalışmıştır.

Dalton Çetesi üyeleri tanışıyor:

Diğer bir kardeş olan Emmett Dalton bir çiftlikte çalışmaktaydı. Bu sırada daha sonra çetenin önemli üyelerinden olacak olan Bill Doolin, William St. Power, Charlie Pierce, George “Bitter Creek” Newcomb, Bill EcElhanie, Charlie Bryant ve Richard “Dick” Broadwell gibi isimlerle tanıştı. Bu kişiler yalnızca birere çiftlik işçisi gibi görünseler bile aslında her biri sabıkalı ve suç işlemeye hazır insanlardı.

1890 yılında Bob ve Emmett’in kaçak viski satmakla suçlanması belki de her şeyin başladığı dönem oldu. Kefaletle çıkan ikili, yanlarına George “Bitter Creek” Newcomb, Bill EcElhanie ve “Blackfaced Charlie” Bryant'ı alarak New Mexico’ya gittiler ve burada ilk soygunlarını bir kumarhanede gerçekleştirdiler.

Bob ve Emmett bu bölgede ufak çaplı soygunlar yapmaya ve cinayet işlemeye başladılar. Bu sırada Grat Dalton bir kanun adamına yakışmayan davranışlarda bulunduğu ve at çalmakla suçlandığı için görevinden atılınca kardeşlerinin yanına geldi. Artık Dalton Çetesi oluşmuştu.

Tren soygunları başlıyor:

Diğer bir kardeş olan Bill Dalton bu sırada evlenmiş, bir çiftlik sahibi olmuş ve hatta siyasete girecek kadar başarılı bir hayata sahip olmuştu. Ancak demiryolu şirketi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle tadı pek yerinde değil. Elbette artık bir çete haline gelmiş olan kardeşlerinden yardım istemekten çekinmedi.

Bill, Bob, Grat ve Emmett Dalton kardeşler yanlarındaki çete üyeleriyle birlikte başarısız bir tren soygunu denemesi yaptıklarında tarih 6 Şubat 1891’i gösteriyordu. Soygun sonrasında Grat ve Bill tutuklanırken Bob ve Emmett birkaç çete üyesiyle beraber kaçmayı başardı. Grat Dalton 20 yıl hapis cezası aldı ancak kaçarak yeniden çeteye katıldı.

1891 yılının yaz ayları boyunca Dalton Çetesi arka arkaya tren soygunları yaptı, pek çok kişiyi öldürdü, bazı çete üyeleri yakalandı ama kaçmayı başardılar. 1892 yılının Temmuz ayında büyük çaplı bir tren soygunu yaptıktan sonra dağılarak bir süre ayrı ayrı saklandılar. Bu sırada Bill tahliye edilmiş; Bob, Grat ve Emmett Dalton ise aranmaktaydı.

Dalton Çetesi’nin sonunu getiren banka soygunu:

Yeniden toplanan çetenin bu sefer hedefinde bir banka vardı. 5 Ekim 1892 günü sabahın erken saatlerinden Kansas Coffeyville'e gelen Bob, Grat ve Emmett Dalton ile Power ve Broadwell CM Condon & Co. Bank’i soymak için iki gruba ayrıldılar. Sabah 9 olduğunda içeri giren çete hemen kasaya yöneldi ancak görevli kasanın zaman ayarlı olduğu yalanını söyleyerek onları oyaladı. Bu sırada biri çoktan banka soyuluyor diye bağırmıştı.

Coffeyville halkı hızla silahlanarak bankaya yöneldi ve çeteyi kurşun yağmuruna tuttu. Arka kapıdan kaçmaya çalışırken çete ile halk arasında yaklaşık 15 dakika süren kanlı bir çatışma yaşandı. Sonuç olarak Bob Dalton, Grat Dalton, Bill Powers ve Dick Broadwell öldürümüş; Emmett Dalton ise yaralı olarak ele geçirilmişti. Bu sırada kasaba halkından da en az dört kişinin çete tarafından öldürüldüğü biliniyor.

Emmett Dalton 1907 yılında tahliye edildi. Dalton Çetesi’ni anlatan bir kitap yazdı ve bu kitap daha sonra sinemaya uyarlandı. Kayıp kardeş Bill Dalton’un ise Teksas’taki başka bir banka soygunu sırasında 7 Haziran 1894 tarihinde öldürüldüğü biliniyor. Çetenin hayatta kalan üyeleri bir şekilde yeni soygunlar yapmaya çalışsalar bile hepsinin sonu aynı oldu.

Red Kit çizgi filmindeki Dalton Kardeşler’e ilham veren Dalton Çetesi’nin gerçek hikayesini anlattık ve bu vahşi çetenin kanlı sonundan bahsettik. Vahşi Batı’nın bu kanlı çetesi hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.