Çocukluğumuzu geçirdiğimiz ve hâlâ çocukların izlediği çizgi filmler oldukça masum görünüyor? Renkli dünyaları, ilginç karakterleri ve her zaman neşeli havasıyla dikkat çeken çizgi filmler; aslında her zaman göründüğü kadar masum olmayabiliyor.

Çocukluğumuzda izlediğimiz ve hâlâ çocukların izlediği çizgi filmler oldukça masum görünüyor. Hiç yaşlanmayan çocuklar, ilginç hayal ürünü karakterler, konuşan hayvanlar ve daha fazlası hemen hemen her çizgi filmde bulunuyor. Birçok hayran ise bu masum görünen karakterler ve çizgi filmlerin aslında o kadar da masum olmadığını savunuyor.

Özellikle Reddit üzerinde oldukça uzun tartışılan çizgi filmlerin masumiyeti, birçok karanlık ve ilginç fan teorisini de beraberinde getiriyor. Bu içeriğimizde; SüngerBob, Ed, Edd ve Eddy, Scooby Doo ve daha birçok popüler çizgi film hakkında ortaya atılan ilginç çizgi film teorileri listemize hep birlikte yakından bakıyoruz.

Çocukluk favorilerimizden olan Scooby Doo serisi aslında büyük bir ekonomik buhran döneminde geçiyor:

Canavar kılığına girmiş insanları yakalayarak gizemleri çözen arkadaşların çizgi filmi Scooby Doo hakkında pek çok teori ortaya atılıyor. Özellikle Scooby Doo’nun bir köpek olması, sadece Shaggy’nin onunla konuşabilmesi ve sürekli aç olmaları pek çok teorinin kapısını açıyor. Scooby Doo hakkında genel olarak kabul edilen en büyük teori ise serinin çok büyük bir ekonomik çöküş döneminde geçtiği.

Özellikle orijinal ilk bölümlere yakından baktığımızda, yaratılan dünyanın ne denli “yıkılmakta” olduğunu görüyoruz. Çizgi filmde yakalanan suçluların hepsi profesörler, ünlü insanlar veya genel olarak saygın kişiler. Bu saygın kişiler çizgi filmde canavar kılığına girerek bir şekilde para bulmaya veya işlerini yoluna koymaya çalışıyorlar.

Müfettiş Gadget serisinin kötüsü Doktor Pençe, aslında orijinal Müfettiş Gadget’tı:

Müfettiş Gadget’ta izlediğimiz korkunç kötü Doktor Pençe, neden Müfettiş Gadget’tan nefret ediyor? Belli ki sadece kendisini yakalamaya çalıştığı için değil. Ortaya atılan fan teorilerine göre Doktor Pençe aslında ilk yapılan orijinal Müfettiş Gadget’tı. Gadget’ın çıktığı görevde hayatını kaybettiğini düşünen yeğeni Penny, elektronik parçalardan oluşan yeni bir mekanik Gadget oluşturuyor.

Aslında ölmeyen orijinal Gadget ise bu yen robotun kendi hayatını yaşadığını görüyor ve tek amacı kendi yerine konulan robot kopyasını ortadan kaldırmak oluyor. Çizgi film boyunca Doktor Pençe’nin yüzünü bir kere olsun göremememizin sebebi de Gadget ile birebir aynı yüze sahip olması.

Rugrat’ler çizgi filmindeki Angelica, bebekler ile konuşabilen tek kişi; çünkü Angelica dışındaki tüm çocuklar hayal ürünü:

Rugrat’ler çizgi film serisinin huysuz karakteri Angelica, serideki diğer çocuk karakterlerle konuşabilen tek kişi. Bunun sebebi ise ailesinin sürekli yalnız bıraktığı Angelica’nın aslında bu karakterleri hayal etmesi. İlk olarak Tommy aslında doğduktan çok kısa bir süre hayatını kaybetmiştir ve bu olay babası Stu’nun hayatının geri kalanı boyunca bodrum katına kapanıp, hiç büyümeyecek oğlu için oyuncaklar icat etmesine neden olmuştur.

Tommy’nin yakın arkadaşı Chucky de annesiyle birlikte bir araba kazasında ölmüştür. En ilginç nokta ise Phil ve Lil’in aslında ikiz olmamaları. Aslında Betty DeVille tek bir çocuk sahibi olmuştur fakat bu çocuk ise doğum esnasında hayatını kaybetmiştir. Çocuğun cinsiyetini bilmeyen Angelica ise Phil ve Lil olmak üzere farklı cinsiyetteki ikizleri kafasında canlandırmıştır. Angelica ebeveynlerinden düzgün ilgi ve sevgi göremediği için tüm öfkesini ve yalnızlığını bu hayali arkadaşlarına kötü davranarak bastırmaya çalışır.

Sünger Bob ve ilginç deniz yaratığı arkadaşları nükleer deneyler sonucunda ortaya çıkıyor:

Ortaya atılan neredeyse tüm teoriler gibi bu da serinin yaratıcıları tarafından onaylanmasa da Sünger Bob’un ve yaşadığı yer olan Bikini Bottom şehrinin nükleer deneyler sonucunda ortaya çıktığı düşünülüyor. Bu teorinin asıl dayanak noktası ise gerçekten ABD hükümetinin Bikini Atoll olarak adlandırılan adalar topluluğunda 23 adet nükleer bomba testi gerçekleştirmesidir. Teoriye göre Sünger Bob ve arkadaşları Bikini Atoll’ün altında bu deneyler sonucunda oluşmuş ve yaşadıkları yere bu yüzden Bikini Bottom ismi veriliyor. Ayrıca serinin birkaç bölümünde de mantar şeklinde duman bulutu çıkaran patlamalar gerçekleşiyor.

Ed, Edd ve Eddy’de yer alan tüm çocuklar aslında hayatlarını kaybetmiş ve çizgi film, karakterlerin hep çocuk olarak kaldıkları bir arafta geçiyor:

Ed, Edd ve Eddy’de etraflarında bir tane bile yetişkin olmadan her istediklerini yapan çocukları anlatıyor. Aynı zamanda çizgi filmin geçtiği mekân Şeftali Deresi de hiçbir zaman değişmiyor. Teoriye göre çizgi filmde yer alan tüm çocuklar aynı dünyanın belirli dönemlerinde hayatını kaybetmiş ve tek bir arafta toplanmışlar. Ed, Edd ve Eddy’nin ana yaşam alanları olan çıkmaz sokak Cul-De-Sac ise kelime anlamı bakımından sonu hiçbir yere varmayan bir durumu ifade ediyor. Bir nevi sonsuz döngü de diyebiliriz.

Çakmaktaşlar aslında Jetgiller ile aynı dönemde yaşıyorlar:

Çakmaktaşlar ve Jetgiller hakkında birçok ilginç teori bulunuyor. Bunun ana sebeplerinden biri de bu iki çizgi film serisinin Çakmaktaşlar ve Jetgiller Buluşması isimli filmde bir araya gelmeleri. Teoriye göre Çakmaktaşlar aslında Jetgiller ile aynı zamanda yaşıyorlar. Fakat aralarındaki fark ise Çakmaktaşlar’ın atalarının ilkel zamanlarda yaşadıkları gibi yaşayan bir toplumsal gruba dâhil olmaları. Tabii olaylar çok uzak gelecekte geçtiği için Çakmaktaşlar’ın yaşantıları yine modern elementler barındırıyor. Özellikle çizgi filmde yer alan konuşan hayvanların, aslında sentetik robotlar olması gibi.

Pokemon ustası Ash aslında komada, insanlar Pokemon’lar ile besleniyor ve daha fazlası:

Konu Pokemon olunca ortaya atılan yüzlerce mantıklı fan teorisi bulunuyor. Bunlar bazı ilginç olanlarına göz attığımızda en çok konuşulan teorilerin başında Ash’in aslında tüm dizi boyunca komada olduğu teorisi geliyor. Bu teoriye göre henüz dizinin ilk bölümlerinde oldukça şiddetli bir yıldırım tarafından çarpılan Ash, bu kazadan sonra uzun yıllar komada kalmıştır ve tüm serüveni aslında komadayken gördüğü hayallerdir. Ayrıca teoriyi ortaya atan Reddit kullanıcılarına göre dizideki Pokemon’ların tavrı ve dizinin genel havası bu olaydan sonra değişmiş ve Ash Pokemon’lar ile daha iyi anlaşmaya başlamıştır.

Pokemon hakkında ortaya atılan ve özellikle oyunlarda bunu destekleyen örnekler bulunan bir diğer teori ise insanların Pokemon’ları ne yazık ki yediğini gösteriyor. Dizi boyunca sadece birkaç kere Ash ve arkadaşlarının bir Magikarp’ı yeme hayalleri kurduğunu görmüş olsak da oyunlarda PokeDex girdileri, hangi Pokemon’un nasıl bir tada sahip olduğunu da zaman zaman söylüyor.

Pokemon dünyası hakkında çok konuşulan bir diğer teori de bu dünyada büyük bir savaş yaşandığı oluyor. Bu büyük savaşta ise dünyadaki yetişkinlerin çok büyük bir bölümü hayatını kaybediyor. Dizi boyunca çok az sayıda yetişkin görmemizin sebebi ise bu savaş. Yine dizide de yer alan Yüzbaşı Surge, elektrik Pokemon’u Raichu’nun savaşta hayatını kurtardığını söylüyor. Bunların yanı sıra dizinin genel mottosu “Hepsini Yakala” cümlesinin de aslında Profesör Oak’ın savaştan sonra hangi Pokemon’ların hayatta kaldığını öğrenmek ve Pokemon’ları kataloglamak istemesi sonucunda ortaya çıktığı düşünülüyor.

Disney’in meşhur çizgi filmi Aladdin aslında kıyamet sonrası bir dünyada geçiyor:

Disney’in Aladdin’i hakkında ortaya birçok teori atılmış durumda. Bu teorilerin en popüleri ise aslında çizgi filmin kıyamet sonrası bir gelecekte geçtiği yönünde. Bu teorinin dayanak noktası ise Cin’in diyaloglarında yatıyor. cin sihirli lambadan ilk çıktığında 10.000 yıldır lambanın içerisinde kaldığını söylüyor. Daha sonra Cin, Aladdin’nin kıyafetlerinin oldukça fazla 3. yüzyıl havası taşıdığını belirtiyor. Cin’in 3. yüzyıl modasına bu denli hakim olması da bizlere o dönemde veya daha sonra sihirli lambaya hapsedildiği bilgisini veriyor. 3. yüzyılın milattan önce 300 yılı olduğunu bildiğimiz için bu noktadan 10.000 yıl sonrası milattan sonra 10.300 yılına denk gelecektir.

Bu nedenle Cin’in lambadan çıktığı dönemin aslında kıyamet sonrası antik çağlarda takılı kalmış bir dünya olduğu düşünülüyor. Reddit kullanıcılarının teorilerine göre dünya büyük bir nükleer felaket yaşamış ve sadece Cin’in lambasının bulunduğu Agrabah ve çevresi bu felaketten sağ kurtulmuştur. Daha sonra çıkan Aladdin oyunlarında da Agrabah sınırları dışındaki her yerin insan iskeletleri ile dolu çorak araziler olduğunu görüyoruz.

Sonsuz döngüde Road Runner’ı kovalayan Çakal (Coyote) Wile E. aslında cehennemde:

Birçoğumuzun çocukken her sabah izlediği Looney Tunes çizgi filmi Road Runner, Wile E. isimli bir çakalın guguk kuşunu yakalama maceralarını anlatıyor. Fakat buradaki sorun ise çakalın Road Runner’ı ıssız bir çöl ortamında tekrar tekrar kovalaması ve asla bir sonuca ulaşamaması. Reddit’te ortaya atılan teoriye göre çakalımız aslında kendi kişisel cehenneminde sıkışıp kalmış bir bireyi canlandırıyor.

Dizi boyunca her türlü yükseklikten düşen, sürekli Road Runner’ı yakalamak için kullandığı dinamitleri elinde patlatan ve üzerine onlarca ton ağırlık düşen Coyote, her seferin geri gelip guguk kuşunu kovalamaya devam ediyor. Bu sonsuz döngü konsepti ise Yerli Amerikan ve Antik Yunan mitlerinde cehennem tasviri için bir hâyli kullanılıyor. Bir bakıma Road Runner dizisindeki her şey aslında sonsuz döngü cezasının olduğu bir cehennemi tasvir ediyor. Biz de çakalın hiç bitmeyen sonsuz ve korkunç kabusunu her sabah keyifle izliyorduk.

Oldukça masum görünen çizgi filmlerin, aslında pek de göründükleri gibi olmadıklarını iddia eden fan teorilerini sıraladığımız içeriğimizin sonuna geldik. Listede bulunan ve bulunmayan her türlü çizgi film hakkında daha yüzlerce teori bulunuyor. Sizler de duyduğunuz ve mantıklı olduğunu düşündüğünüz çizgi film teorilerini bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.