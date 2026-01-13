Tümü Webekno
Devrim Yaratabilecek Yapay Zekâ Aracı Claude Cowork Duyuruldu: Yapay Zekâ Bu Sefer Gerçekten İşinizi Alabilir!

Claude, teknik olmayan konularda da kullanıcılara yardımcı olabilen Cowork ismi verilen bir özellik tanıttı. Dosya düzenleyebiliyor, analiz edebiliyor, oluşturabiliyor ve daha fazlasını yapabiliyor.

Devrim Yaratabilecek Yapay Zekâ Aracı Claude Cowork Duyuruldu: Yapay Zekâ Bu Sefer Gerçekten İşinizi Alabilir!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yapay zekâ teknolojileri her geçen gün daha da iyi hâle gelerek bizim yerimize çoğu şeyi yapmaya başlamıştı. Claude isimli firmanın Code asistanı da bunlardan biriydi. Claude Code, kodlama işlemlerini yapabilen ve insan ihtiyacını azaltan bir araçtı. Şimdi se Claude, yepyeni bir özellik tanıttı. Bu özellik, Cowork ismini alıyor ve Claude Code’un yapabildiklerini çok daha ötesine taşıyor.

Basitçe anlatacak olursak Claude Cowork, kodlama olmayan görevleri de gerçekleştirebilen bir araç olarak geliyor. Yani herhangi bir konuda kullanabileceğiniz bir çalışan gibi görev görecek. Bu da “Yapay zekâ işimizi elimizden alacak” endişelerinin artık hiç olmadığı kadar yakın olduğunu ortaya koyuyor.

Bir iş arkadaşı gibi olan Claude Cowork dosyaları düzenleyebiliyor, özetleyebiliyor, yeni dosyalar oluşturabiliyor

Şu anda araştırma ön izlemesinde olan Cowork, yalnızca Max abonelerinin kullanımına açıldı. İlerleyen dönemlerde diğer planlardaki kullanıcılara da gelmesi bekleniyor. Cowork, Claude Agent üzerinde kurulan bir araç. Yani Claude Code ile aynı temel modeli kullanabiliyor. Yapabildikleri ise hem heyecan hem de endişe verici. Cowork, geliştiriciler dışında normal kullanıcılar tarafından teknik olmayan işlerde kullanılabilecek bir yapay zekâ aracı. Yetenekleriyle âdeta bildiğiniz bir iş arkadaşı görevi görebiliyor.

Nasıl çalıştığını da anlatalım. Kullanıcı, Claude’a bilgisayarındaki bir dosyalara sohbet botuna erişim veriyor. Sohbet botu da dosyaları okuyabiliyor, özetleyebiliyor, düzenleyebiliyor, yeni dosyalar oluşturabiliyor. Örneğin indirilen dosyaları sıralayıp, yeniden adlandırıp düzenleyebilir ya da ekran görüntülerini kullanarak sizin için o konuda bir Excel tablosu oluşturabilir. Claude’un verdiği örnekte bir gider tablosu oluşturuyor.

Daha da dikkat çeken kısım, aynı anda birçok şeyi yapabilmesi ile fikir veya geri bildirim sunmak için beklemenize gerek olmaması. Açık ve net bir şekilde talimatları verdiğiniz teknik olmayan işlerinizi hâlledebilecek. Claude Cowork, bir yapay zekâ aracından çok iş arkadaşına benzetiliyor.

Yapay Zeka

