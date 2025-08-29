Yapay zekâ sohbet botu Claude'un arkasındaki şirket Anthropic, yakında Claude'u eğitmek için kullanıcı sohbetlerinin kullanılmaya başlanacağını açıkladı. Tabii bu durumu reddetmek için bir seçeneğiniz var.

Yapay zekâ şirketi Anthropic, gizlilik politikasını güncellediğini ve sohbet botu Claude’un artık kullanıcıların sohbetlerinden eğitileceğini duyurdu.

Yeni kullanıcılara kayıt sırasında vazgeçme seçeneği sunulurken, mevcut kullanıcılar ise önümüzdeki günlerde karşılarına çıkacak bir bildirim üzerinden tercih yapabilecek. 28 Eylül tarihine kadar karar vermeyen kullanıcıların Claude’u kullanmaya devam edebilmesi için şartları kabul etmesi gerekecek.

Veriler ne kadar saklanacak?

Anthropic’in yeni politikasına göre sohbetlerinizi eğitim amacıyla paylaşmayı kabul ederseniz, bu veriler beş yıl boyunca saklanacak ancak silinen konuşmalar gelecekteki eğitimlerde kullanılmayacak. Eğer veri paylaşımını reddederseniz, sohbetleriniz bugüne kadar olduğu gibi yalnızca 30 gün süreyle tutulacak.

Şirket, kullanıcıların kişisel bilgilerini üçüncü taraflarla paylaşmadığını vurgularken, hassas verilerin filtrelenmesi için çeşitli güvenlik araçları kullandığını da açıkladı. Claude daha öncelerde yalnızca kullanıcıların doğrudan verdiği geri bildirimlerle eğitiliyordu fakat bu yeni dönemle birlikte sohbetler çok daha büyük bir rol oynayacak.

Eğer sohbetlerinizin model eğitiminde kullanılmasını istemiyorsanız, ayarlardan “Gizlilik” sekmesine giderek “Claude’u geliştirmeye yardımcı ol” seçeneğini kapatmanız yeterli olacak. Şirket, bu yeni uygulamanın Claude’un yeteneklerini artıracağını ve dolandırıcılık gibi zararlı kullanımlara karşı koruma sağlayacağını belirtiyor.