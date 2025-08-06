Anthropic, birkaç ay önce tanıttığı Claude Opus 4 modelini güncelledi. Claude Opus 4.1 ismi verilen yeni model, kodlama ve akıl yürütme konusunda çok daha gelişmiş özellikle sunuyor.

Yapay zekâ alanının öncü isimlerinden olan Anthropic, mayısta Claude Opus 4 isimli yeni model ailesini duyurmuştu. Bu modeller, kodlama ve akıl yürütme konusunda gelişmiş özelliklerle gelirken şirketin şimdiye kadarki en güçlü modelleri olarak nitelendirilmişti. Şimdi ise Claude 4 hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

ABD merkezli teknoloji devi, 3 ay sonra Claude 4 ailesinin yeni versiyonu Claude Opus 4.1’i resmen duyurdu. Claude Opus 4.1, önceki versiyona kıyasla ajan görevlerinde, kodlamada ve akıl yürütmede çok daha gelişmiş bir şekilde geliyor.

Yazılım tarafında %74,5 oranında doğruluk sunuyor

Anthropic’in aktardığına göre Claude Opus 4.1 modeli, yazılım mühendisliği konusunda %74,5 oranında doğruluk sunabiliyor. Karşılaştırma yapacak olursak Claude 3.7’de bu oran %62,3, Claude Opus 4’te ise %72,5 idi. Şirket, güncellenen modelin özellikle ayrıntılı izleme, derinlemesine araştırma ve veri analizi becerilerinde öncekine göre çok daha iyi olduğunu belirtmiş.

Karşılaştırma verilerinde kodlama konusunda yeni verisyonun %43,3 oranına ulaştığını görüyoruz. Normal Opus 4’te bu oran %43,3’tü. Öte yandan akıl yürütmede de %79,6 seviyesinden %80,9 seviyelerine kadar çıkabilmiş. Şirket, önümüzdeki haftalarda modellerine daha fazla güncelleme getireceğini söylüyor. Yani Claude için yakında çok daha gelişmiş yeni versiyonları göreceğiz.