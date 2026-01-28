Tümü Webekno
Son Günlerin En Çok Konuşulan Yapay Zekâsı Clawdbot'un İsmi Değişti: İşte Yeni İsmi

Birkaç gündür sosyal medyayı kasıp kavuran yapay zekâ aracı Clawdbot'un ismi değişti. İşte yeni adı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Son birkaç gündür internet dünyasını ele geçiren bir yapay zekâ modeli var. Clawdbot ismi verilen bu açık kaynak kişisel yapay zekâ asistanı, kullanıcıların cihazlarında yerel olarak çalışıp onların yerine işlemleri gerçekleştirebilen bir araç olmasıyla öne çıkıyordu. WhatsApp, Telegram, Discord gibi mesajlaşma yollarıyla da ondan görevleri yerine getirmesini isteyebiliyordunuz. Mac mini kullanımıyla birlikte popülerleşen Clawdbot, âdeta sosyal medyayı kasıp kavuruyordu.

Ancak Clawdbot hakkında hiç beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Yapay zekâ ajanının resmî hesapları, resmî sitesi ve Github sayfası üzerinden yapılan açıklamalara göre Clawdbot’un ismi değişti.

Clawdbot’un adı Moltbot oldu

“Gerçekten bir şeyler yapan yapay zekâ” mottosuna sahip popüler yapay zekâ ajanının X hesabı üzerinden yapılan açıklamaya baktığımızda artık yeni isminin Clawdbot değil, Moltbot olduğunu görüyoruz. Yani artık Clawdbot, yerine Moltbot olarak adlandırılacak. İlgili her yerde ismi değiştirildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Aynı ıstakoz ruhu, yeni kabuk. Anthropic bizden ismimizi değiştirmemizi istedi (ticari marka meselesi) ve dürüst olmak gerekirse ‘kabuk değiştirmek bize mükemmel uyuyor’ – ıstakozların büyümek için yaptığı şey de budur. Yeni ismimiz: Moltbot. Aynı görev: Gerçekten bir şeyler yapan yapay zekâ.”

Paylaşımdan da görebileceğiniz üzere Clawdbot’un ismi, en büyük yapay zekâ şirketlerinden biri olan Anthropic’in isteği üzerine değiştirilmiş. Anthropic’in yapay zekâsı Claude ismine sahip. Yani Clawdbot ile** ciddi anlamda benzerlik gösteriyor, hatta okurken kulağa aynı geliyor**. İşte bu durum da bazı ticari marka sorunları yaratabilme, kullanıcıların kafasını karıştırabilme potansiyeline sahip. Bu yüzden de şirketin değiştirme talebinde bulunduğunu tahmin edebiliriz.

Clawdbot Nedir? Nasıl Kurulur? Ne İşe Yarıyor? Neden Gündem Oldu? Clawdbot Nedir? Nasıl Kurulur? Ne İşe Yarıyor? Neden Gündem Oldu?
Yapay Zeka

