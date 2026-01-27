Clawdbot Nedir? Nasıl Kurulur? Ne İşe Yarıyor? Neden Gündem Oldu?

Son günlerde sosyal medyayı kasıp kavuran Clawdbot'a dair aklınıza takılan ve bilmeniz gereken tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Son günlerde özellikle yapay zekâ ile ilgilenen kişilerden adını sıkça duyduğumuz, sosyal medyada da viral olan ve "sadece konuşan değil, iş yapan yapay zekâ" olarak tanımlanan Clawdbot, dijital asistan kavramını tamamen değiştiriyor.

Eğer siz de herkesin konuştuğu bu yeni teknolojinin ne olduğunu, bilgisayarınıza nasıl misafir edebileceğinizi ve neden bir anda internetin en çok aranan konusu hâline geldiğini merak ediyorsanız doğru yerdesiniz.

Clawdbot nedir?

Clawdbot, en basit tabiriyle bilgisayarınızda yaşayan ve sizin için çalışan açık kaynaklı bir yapay zekâ ajanıdır. Onu ChatGPT veya Gemini gibi klasik sohbet botlarından ayıran en temel özellik, sadece sorularınıza cevap vermekle kalmayıp sizin adınıza aksiyon alabilmesidir. Klasik botlarla sohbet edersiniz ancak Clawdbot'a "bana gelen son mailleri oku ve gereksizleri sil" dediğinizde bunu gerçekten yapar.

Bilgisayarınızın işletim sistemine entegre olabilen bu asistan dosya düzenleyebilir, terminal komutları çalıştırabilir, takviminizi yönetebilir ve hatta internette sizin yerinize araştırma yapabilir. Üstelik tüm bunları yaparken verilerinizi bulutta saklamak yerine kendi cihazınızda tutarak gizlilik konusunda da başarılıdır. Yani o tarayıcıda açık kalan bir sekme değil, bilgisayarınızın içinde çalışan sadık bir yardımcı gibidir.

Clawdbot nasıl kurulur?

Bu asistanı kurmak ilk bakışta biraz teknik görünse de aslında birkaç temel adımla halledilebilir bir sürece sahip. Clawdbot'u çalıştırmak için öncelikle bilgisayarınızda Node.js adı verilen bir altyapının kurulu olması gerekir, bu yüzden ilk iş olarak Node.js'in resmî sitesinden güncel sürümü indirip kurmalısınız.

Ardından bilgisayarınızın terminalini (komut istemcisini) açarak Clawdbot'un dosyalarını bilgisayarınıza indirmek için gerekli olan "git clone" komutunu kullanmanız gerekir. Dosyalar indikten sonra yine terminal üzerinden kurulum klasörüne girip gerekli paketlerin yüklenmesini sağlayan komutları çalıştırırsınız. Kurulum sihirbazı başladığında sizden Claude ve OpenAI gibi bir yapay zekâ modeline ait API anahtarı isteyecektir.

Bu anahtarı girip gerekli izinleri verdikten sonra Clawdbot kullanıma hazır hâle gelir. Hatta isterseniz onu WhatsApp, Telegram veya Discord gibi mesajlaşma uygulamalarına bağlayarak, sanki bir arkadaşınızla mesajlaşıyormuş gibi ona her yerden komut verebilirsiniz.

Clawdbot ne işe yarıyor?

Bu yapay zekâ ajanının yapabildikleri aslında sizin hayal gücünüzle ve ona verdiğiniz yetkilerle sınırlıdır. Günlük hayatta en sık kullanılan işlevlerinden biri e-posta ve takvim yönetimidir. Örneğin sabah uyandığınızda size günün özetini çıkarabilir, toplantılarınızı ayarlayabilir ve gelen faturaları otomatik olarak sınıflandırabilir. Yazılımcılar ve teknik kullanıcılar içinse âdeta bir stajyer gibi çalışır. Kod yazabilir, hataları ayıklayabilir, sistem güncellemelerini takip edebilir ve karmaşık dosya işlemlerini saniyeler içinde tamamlayabilir.

Ayrıca internet üzerinde gezinebilme yeteneği sayesinde sizin için piyasa araştırması yapabilir, uçak biletlerini karşılaştırabilir veya belirlediğiniz bir konu hakkında en güncel makaleleri bulup özetleyebilir. Kısacası Clawdbot, bilgisayar başında yaptığınız "angarya" olarak nitelendirilen tekrar eden işlerin çoğunu sizin kontrolünüzde üzerinizden alır.

Clawdbot neden bu kadar gündem oldu?

Clawdbot'un 2026'nın başında bu kadar büyük bir patlama yapmasının ve gündeme oturmasının ana sebebi, yapay zekâ dünyasında yaşanan "sohbetten aksiyona geçiş" trendinin en başarılı örneği olmasıdır. İnsanlar artık sadece şiir yazan veya soru cevaplayan botlardan ziyade, gerçek hayatta işlerini hafifleten araçlara yönelmeye başladılar. Özellikle sosyal medyada, kullanıcıların Clawdbot'a karmaşık kodları dakikalar içinde düzelttirmesi veya binlerce e-postayı saniyeler içinde temizletmesi gibi videoların viral olması ilgiyi artırdı.

Buna ek olarak verilerin şirket sunucularında değil de kullanıcının kendi bilgisayarında saklanması, gizlilik endişesi taşıyan büyük bir kitleyi cezbetti. Apple Mac mini satışlarının Clawdbot'u 7/24 çalıştırmak isteyenler yüzünden arttığına dair haberler bile bu ilginin ne boyutta olduğunu göstermeye yetiyor. Bakalım bu viralitesi daha ne kadar sürecek... Hep birlikte göreceğiz.