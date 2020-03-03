Android kullanıcılarının başı bir uygulamayla daha dertte. Yüksek oranda indirme oranına sahip olan Clean Master adlı programın kullanıcıların internetteki hareketlerini adım adım kayıt altına aldığı belirlendi.

Akıllı telefonlarımıza kurduğumuz bazı uygulamalar, tehlike içeriyor olabilir. Bunun son örneği Android işletim sistemine sahip telefonlarda karşımıza çıktı. Milyonlarca kez indirmeye sahip bir uygulamanın, kullanıcıların internet hareketlerini kayıt altına aldığı tespit edildi.

Bilindiği üzere Google, şubat ayında Play Store'dan toplamda 600 uygulamayı kaldırdı. Bunlar arasında virüsten koruma ve özel tarama vadeden bir güvenlik aracı olan Clean Master adlı bir uygulama vardı.

Android'de Clean Master tehlikesi:

Uygulama, Google Play Store’dan kaldırılmadan önce 1 milyardan fazla indirilmişti. Android’in en çok indirilen uygulamalarından biri olan Clean Master, muhtemelen şu anda milyonlarca telefonda çalışır durumda.

Google, söz konusu uygulamayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı ancak ortaya çıkan haberler, Clean Master’ın internet kullanım verilerini topladığını belirtiyor. Veriler, kullanıcıların uygulama içi 'gizli' tarayıcıdan hangi internet sitelerini ziyaret ettikleri, arama motoru sorguları ve kablosuz erişim noktası adları gibi detayları içeriyor.

Kullanıcıları adım adım takip etmiş:

Uygulamanın arkasındaki Çinli şirket Cheetah; yaşanan durumu, kullanıcıları güvende tutmak ve onlara faydalı hizmetler sunmak için izlemeleri gerektiği şeklinde savunuyor. Google, 2018'de Clean Master Dosya Yöneticisi uygulamasını reklam politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Google Play Store’dan kaldırmıştı.

Siber güvenlik şirketi White Ops'ta araştırmacı olan Gabi Cirlig, kullanıcıların internet etkinliğini sadece Clean Master’ın izlemediğini söyledi. Diğer üç Cheetah ürünü olan CM Browser, CM Launcher ve Security Master’ın da aynı şeyi yaptığı belirtildi. Cheetah ise kullanıcıların internet trafiği ve diğer verilerini topladığını ancak bunu güvenlik nedeniyle yaptığını söylüyor. Şirket, yaşananları “Kullanıcıların ziyaret ettiği sitelerin tehlikeli olmadığından emin olmak için yaptık” açıklamasıyla savunuyor.

Öte yandan Mayıs 2014'ten bu yana New York Borsası'nda işlem gören Cheetah, endişeleri gidermek için Google ile birlikte çalıştığını dile getiriyor. Söz konusu şirket, Google Play Store'a geri dönüş yolu bulamazsa gelirlerinde ciddi bir kayıp yaşayacak.