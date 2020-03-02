Android Telefonlar İçin 5 Game Booster Uygulama

Android telefonlarda bazen oyun oynarken ciddi performans kayıpları meydana gelebiliyor. Böyle durumlarda ise oyun odaklı performans artırma uygulamaları karşımıza çıkıyor. Sizin için Play Store'da bulunan "game booster" uygulamaları arasından seçimler yaptık.

Android telefon kullanıcılarının en yaygın problemlerinden birisi, oyun oynarken cihazın performansında yaşanan düşüşlerdir. Üstelik pahalı ya da ucuz fark etmez, benzer durumlardan neredeyse tüm Android cihazları muzdarip olabilir.

Bir zamanlar Windows bilgisayarlarda oyuncuların sık sık baş vurduğu oyun odaklı performans artırma araçları, artık Android cihazlarda da bulunuyor. Google Play Store’da yer alan çeşitli "game booster" uygulamalarını da sizin için derledik.

Android telefonlar için en iyi game booster (hızlandırıcı) uygulamaları:

Game Launcher,

Game Booster PerforMAX,

Game Booster - One Tap Advanced Speed Booster,

Game Booster: Phone Cooler,

GameBooster 4,

Game Launcher

Yükleme Sayısı: 100,000+

100,000+ Puan: 3,8

3,8 Boyut: 4,7 MB

Tüm oyunlarınızı tek bir yerde toplayan ve aynı zamanda performansı da artıran Game Launcher, içerisinde mini oyunlar da barındırıyor. Birçok kullanıcı uygulamanın fazlasıyla yararlı olduğunu düşünüyor olsa da programın genel olarak eleştiri aldığı tek konu içerisinde fazla reklam bulunması.

Game Booster PerforMAX

Yükleme Sayısı: 1.000.000+

1.000.000+ Puan: 4,0 yıldız

4,0 yıldız Boyut: 5,8 MB

Internet Tools isimli geliştirici tarafından piyasaya sürülen Game Booster PerforMAX, bu türdeki birçok uygulamaya göre çok daha iyi bir iş çıkarıyor. Daha yumuşak ve etkili bir oyun deneyimi sağlamasının yanı sıra gecikmeyi de önemli derecede engelleyen Game Booster PerforMAX, bir oyun kütüphanesi mantığıyla çalışıyor.

Programın devreye girebilmesi için oyunları önce uygulamanın içerisindeki kütüphaneye eklemeniz gerekiyor. Daha sonrasında program içerisinden uygulamayı açmanız, programı devreye sokmaya yetiyor. Programın en güzel özelliklerinden birisi de yalnızca oyunlarla uyumlu olarak değil, aynı zamanda uygulamalarla da uyumlu olarak çalışması.

Game Booster - One Tap Advanced Speed Booster

Yükleme Sayısı: 1.000.000+

1.000.000+ Puan: 4,4 yıldız

4,4 yıldız Boyut: 5,5 MB

Game Booster - One Tap Advanced Speed Booster, oyunlardaki gecikme sorununu ortadan kaldırmasıyla ünlü bir program. CPU, RAM ve diğer bileşenleri otomatik olarak hızlandıran ve maksimum performans sağlayan uygulama, oyunlarda performansa fazlasıyla etki eden GFX aracını da içerisinde barındırıyor.

Maksimum FPS kilidi ve çözünürlük ayarı gibi ayarları yapabilmenizi sağlayan GFX aracı, bu uygulama sayesinde kolaylıkla kullanılabiliyor. Bunların yanı sıra uygulama HDR grafikleri, kenar yumuşatma, gölgeler ve işleme kalitesi gibi birçok ayarı da ayarlayabilmenizi sağlıyor. Uygulamanın en büyük etkisi ise RAM kullanımını çok iyi optimize etmesi.

Game Booster: Phone Cooler

Yükleme Sayısı: 1.000.000+

1.000.000+ Puan: 4,4 yıldız

4,4 yıldız Boyut: 4,1 MB

Düşük RAM’e sahip telefonları resmen bir oyun canavarına dönüştüren Game Booster: Phone Cooler’ı bu listeye katmamak olmazdı. Oyunları başlattığınız anda bellekte oldukça fazla bir alan açan Game Booster: Phone Cooler, bunun yanı sıra işlemci ısısına da oldukça iyi müdahale ediyor. Tek bir tık ile neredeyse telefonu hızlandırmak için gereken tüm işlemleri halleden uygulama, aynı zamanda telefondaki kullanılmayan gereksiz dosyaları silmek için de birebir.

GameBooster 4

Yüklenme Sayısı: 5.000.000+

5.000.000+ Puan: 4,5 yıldız

4,5 yıldız Boyut: 12 MB

BGNmobi isimli geliştirici tarafından üretilen GameBooster 4, daha önceki versiyonlarıyla da oldukça ilgi çekmişti. CPU yönetimi ve RAM kullanımını oldukça doğru şekilde planlayan GameBooster 4 bunun yanı sıra arka planda kullanılan servislerin harcadığı gücü de yüksek oranda kısarak oyunlardaki performansı gözle görülür şekilde artırıyor. İsteğe bağlı olarak program, oyunlardaki FPS değerini de kullanıcıya gösteriyor.

Eğer telefonunuz rootluysa, programın ileri seviye özelliklerini de kullanabiliyorsunuz. İleri düzey seviye modunda tüm CPU çekirdekleri en yüksek hızda çalıştırılıyor ve uyanık bırakılıyor. Bunun yanı sıra SD kart hızlandırma seçeneği de bulunuyor.

Oyunlarda düşük performans gösteren akıllı telefonlarını birer oyun canavarına çeviren en iyi game booster uygulamalarını listelediğimiz haberimizin sonuna geldik. Bu ve bunun gibi teknoloji, bilim, oyun ve uygulama haberlerini daha fazla görmek istiyorsanız bizleri takipte kalın. Eğer sizlerin de daha önce kullandığı veya kullanmakta olduğu iyi bir program varsa bunları yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin :)