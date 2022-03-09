Dünya çapında pek çok internet sitesinin verilerini koruyan Cloudflare, Rusya, Ukrayna ve Belarus'taki sunucularını garip bir yönetemle korumaya aldığını açıkladı.

Günümüzde internet, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda. Pek çok internet sitesi ise konu güvenlik olunca Cloudflare’e güveniyor. İnternet sitelerini saldırılara karşı koruyan Cloudflare sisteminin dünyanın pek çok yerine sunucuları bulunuyor.

Dün ABD merkezli pek çok internet sitesinin ve platformun çökmesinin ardından Cloudflare, Rusya, Ukrayna ve Belarus’taki sunucularını korumaya aldığını açıkladı. Fakat şirketin verileri korumak için tercih ettiği yöntem ise oldukça ilginç.

Veriler otomatik olarak yok edilecek, peki neden?

ABD merkezli Cloudflare, Rusya, Ukrayna ve Belarus’taki sunucularını herhangi bir saldırı olması halinde korumaya aldığını açıkladı. Şirket verilerin şifrelenmesinde kullanılan ‘anahtarların’ ele geçirilmesi halinde sunucuların kendini ‘otomatik olarak yok edecek’ şekilde programlandığını açıkladı.

Şirketin bu tarz bir önlem almasının nedeni ise sunucularda saklanan milyonlarca GB’lık verinin içinde sıradan kullanıcılardan tutun da dünyadaki pek çok internet sitesinin verilerinin olması. Bu sitelerin içinde pek çok devletin resmi internet siteleri de var. Eğer bu veriler hackerların eline geçerse neredeyse tüm dünyanın internetteki kimliği tehlikeye girebilir.

Şirket ayrıca Rusya kaynaklı tüm kullanıcıların ve Rus ve Donetsk Halk Cumhuriyeti kaynaklı sitelerin bilgilerinin sistemden silindiğini ve bu kullanıcıların bir daha Cloudflare hizmetini kullanamayacaklarını açıkladı. ABD’li uzmanlar ise Cloudflare’in yakın zamanda daha fazla yaptırım uygulayabileceğini açıkladı.

ABD hükümetinin Rusya’dan çekilme çağrısına olumsuz yanıt veren Cloudflare yetkilileri, ‘Ne olursa olsun Rusya’nın internete ihtiyacı var’ cevabını verdi