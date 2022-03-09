Discord, Spotify, Spectrum ve ABD merkezli pek çok hizmet platformunda sorun yeniden yaşanmaya başladı. Kullanıcılar, platformlarda sorunlarla karşılaşıyor.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli birçok internet sitesi ve platform, son günlerde erişim sorunlarıyla karşılaşıyor. Özellikle 8 Mart günü hissedilen sorunlar, bazı platformlarda 9 Mart'ta da kendisini gösterdi.

Bu sorunların kaynakları henüz açıklanmazken birçok kişi, Batı ve Rusya arasındaki gerilim siber dünyada da devam etmesinden dolayı kesintileri siber saldırılara bağlıyor.

Bazı platformlarda sorun yeniden başladı (9 Mart 17.05)

Slack, Discord ve daha birçok internet sitesi ve platform, çok kısa süreliğine erişim sorunları yaşatırken aynı zamanda tüm işlevlerini yerine getirememeye başladı.

ABD kaynaklı birçok platformlarda erişim sorunu yaşanıyor (8 Mart)

8 Mart günü yapılan Apple etkinliği sırasında Discord ve Spotify’da erişim sorunları yaşanmaya başladı. Pek çok insan bu durumun etkinlik ile alakalı olduğunu düşünse de durumun çok farklı olduğu anlaşıldı.

OSINTdefender isimli Twitter hesabı, paylaştığı bilgilerde ABD kaynaklı neredeyse tüm sosyal medyalar ve platformlar çöktüğünü açıkladı. Yaşanan bu sorunun kaynağı ise bilinmiyor.

Discord, Spotify, YouTube ve hatta Cloudflare başta olmak üzere çoğu serviste erişim sorunları yaşanıyor. Pek çok insan bu sorunların Rusya’nın bir siber saldırısı nedeniyle olduğunu iddia etse de henüz bunu kanıtlayan bir açıklama yapılmadı.

Bazı servisler yavaş yavaş normale dönmeye başlasa da Amazon Web Servisleri, Google Cloud ve Zoom gibi servislerde hâlâ sorunlar devam etmekte. Rusya hükümeti ya da hacker grupları ise konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.