Cloudpunk'a Birinci Şahıs Bakışı Açısı (FPP) Geldi

Cloudpunk, fütüristik ve göz alıcı bir şehirde geçen, hikaye odaklı bir bilim kurgu oyunu. Oyunun son güncellemesiyle gelen birinci şahıs bakış açısı (FPP) seçeneği, etkileyici cyberpunk dünyasını artık daha detaylı bir şekilde keşfetmeyi sağlıyor.

Geliştirici Ion Lands, fütüristik bir bilim-kurgu dünyasında geçen yeni oyunu Cloudpunk'ı geçtiğimiz aylarda PC ve konsol oyuncularına sunmuştu. Hikaye odaklı oyun, Blade Runner'dan ilham alan Cyberpunk tarzı dünyasıyla büyüleyici bir atmosfer sunuyor.

Nivalis isimli bir şehirde kuryelik deneyimi yaşatan Cloudpunk, her ne kadar göz alıcı bir dünyaya sahip olsa da aracınızı terk ettiğinizde sabit kamera açılarının kullanılması, eleştirilerin odağı olmuştu. Yeni yayınlanan güncelleme sayesinde artık o ışıltılı dünyayı birinci şahıs veya üçüncü şahıs kamera açısıyla daha yakından deneyimleyebiliyorsunuz.

Cloudpunk'ın cyberpunk şehri, birinci şahıs kamera açısıyla daha göz alıcı görünüyor

Cloudpunk'ta Rania isimli karakterle bir teslimat şirketi olan Cloudpunk için çalışıyorsunuz. Diğer yandan gerçek şehirlerden ilham alan Nivalis'in göz kamaştırıcı sanat stiliyle yapılmış açık dünyasını keşfediyorsunuz. Cloudpunk şimdiye kadar karaktere ve dağıtım aracına odaklanan sabit bir kamera açısı sunuluyordu ve bu da oyunun ışıltılı dünyasının potansiyeline gölge düşürüyordu.

Cloudpunk'ın fütüristik dünyası, artık oyunun kahramanı Rania'nın gözünden şaşırtıcı bir değişim sunuyor. Perspektifteki bu değişim, özellikle bulutlara ulaşan gökdelenleri gördüğünüzde şehrin gerçek ölçeğinin ne kadar devasa olduğunu ortaya koyuyor.

Cloudpunk'ın birinci şahıs kamera açısında sunduğu eşsiz manzaralar: