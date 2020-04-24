Cyberpunk Macera Oyunu Cloudpunk, PC ve Konsollara Geldi

Uçan arabaların, rengarenk ışıkların ve devasa gökdelenlerin yer aldığı fütüristik bir dünyada kuryelik deneyimi sunan Cloudpunk oyunu, PC ve konsollar için yayınlandı. Cyberpunk türündeki macera oyununda çalıştığınız şirketin gizemlerini çözeceksiniz.

Geliştirici Ion Lands'ın göz alıcı bir bilim-kurgu dünyasında geçen yeni oyunu Cloudpunk PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için yayınlandı. Oyun, Cyberpunk tarzı fütüristik bir dünyada hikaye odaklı bir deneyim sunuyor.

Cloudpunk'ta Nivalis isimli bir şehirde kuryelik deneyimi yaşayacaksınız. Bu esnada hikaye tabanlı Cyperpunk oyununda androidleri, yapay zekaları ve acımasız insanları içeren geniş bir yelpazede karakterlerle tanışacaksınız. Ayrıca uçan aracınızla ya da yaya olarak devasa bir Cyberpunk şehrini keşfedeceksiniz.

Cloudpunk, teknolojik bir dünyada kuryelik deneyimi sunuyor

Oyunda yönlendireceğiniz Rania isimli karakter, bir teslimat şirketi olan Cloudpunk için çalışıyor. Diğer yandan Nivalis, gerçek şehirlerden ilham alan ve göz kamaştırıcı sanat stiliyle yapılmış bir açık dünya ortamı sunuyor. Şehirdeki yapay zekalara, androidlere ve insanlar her ne kadar uyum içinde yaşıyor gibi görünse de, görünüş bazen yanıltıcı olabiliyor.

Cloudpunk'ta Rania ile kurumsal entrikaların, hackerların ve dolandırıcı yapay zekaların dünyasındaki gizemleri ortaya çıkaracaksınız. Birçok değişik karakterle karşılaşacak ve onların günlük hayatlarına yakından bakacaksınız. Aldığınız kararlar Nivalis halkı üzerinde uzun sürecek etkilere sahip olacak. Ayrıca oyundaki ek hikayelerin kilidini açarak gizli yerleri ve öğeleri keşfedeceksiniz.

Ion Lands başkanı Marko Dieckman yeni oyunlarını, "Cyberpunk türünün hayranları olarak, fütüristik bir şehirde geçen bir macera oyunu yapma şansımız oldu. Cloudpunk ile bir Cyberpunk şehri deneyimlemenin ve orada bir kurye olarak yaşamanın nasıl bir şey olduğuna odaklanmak istedik. 80'li yıllarda New York, bugün San Francisco veya bin yıl sonra fütüristik bir şehir. Neresi olursa olsun, zenginlik, karakter ve mücadeleler tanıdık geliyor." şeklinde tanımlıyor.

Cloudpunk, %10 indirimli olarak 35 TL gibi makul bir fiyatla satışa sunuldu. Oyunu satın almayı düşünüyorsanız, Steam sayfasına buradan erişebilirsiniz.

Cloudpunk fragmanı: