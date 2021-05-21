Sesli iletişim uygulaması Clubhouse'un Android sürümü, tüm ülkelerde indirilebilir oldu. Android 8 ve üzeri telefonlara sahip olan kullanıcılar, artık bu uygulamayı indirebiliyorlar. Ancak uygulama işlevselliği, şu an için tam olarak çalışmıyor gibi görünüyor.

Çıkış yapmasıyla dünya genelinde büyük ilgi gören ancak o dönemlerde yalnızca iOS kullanıcıları tarafından deneyimlenebilen sesli iletişim uygulaması Clubhouse, tüm Android kullanıcılarının beğenisine sunuldu. İlk kez birkaç hafta önce Google Play Store'da listelenen ve bazı ülkelerde indirilebilir olan uygulama, şu an tüm ülkelerde indirilebiliyor.

Geçtiğimiz saatlerde resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Clubhouse yöneticileri, uygulamanın dünya genelinde indirilebildiğini açıkladılar. Ancak Google Play Store'da yapılan yorumlara baktığımızda, uygulama indirilebilir olsa da kullanılabilir olmadığını görüyoruz. Kullanıcılar, hesap aktifleştirme işlemini yapamadıklarını söylüyorlar. Şirket, bu konuyla ilgili bir açıklama yapmadı ancak bu sorun, birkaç saat içerisinde düzelecektir.

Kullanıcılar, Clubhouse'un Android sürümünde de iOS'takiyle aynı deneyimi yaşayacaklar. Bu bağlamda sesli sohbet odalarına girecek olan bir kullanıcı, tıpkı iOS sürümünde olduğu gibi yalnızca dinleyici olabilecek ya da el sallayarak o kanalda konuşulan konuyla ilgili kendi fikrini beyan edebilecek.

Clubhouse'un Android sürümü yayınlanmış olsa da Android ekosisteminin ciddi bir bölümü bu uygulamayı kullanamayacaklar gibi görünüyor. Zira Google Play Store listelemesindeki sistem gereksinimlerine baktığımızda, bu uygulamanın çalışabilmesi için en az Android 8 ile çalışan bir cihaza ihtiyaç olduğu ifade ediliyor.

Clubhouse'un Google Play Store listeleme sayfasına ulaşmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.