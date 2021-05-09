Clubhouse, Kendi Özel Şovlarını Yapmak İçin Harekete Geçti

Popüler sesli sosyal medya platformu Clubhouse, kendi özel şovlarını yaptırmak için harekete geçti. Platform için pilot bölüm yapacak olan kişiler, üç ay boyunca ayda 5.000 dolarlık ödeme alacak.

Pandemi döneminin parlayan yıldızlarından biri de sesli sosyal medya platformu Clubhouse olmuştu. iOS kullanıcılarına açık olan platform, özellikle sohbet odaları ve kitlelerin bir araya geldiği etkinliklerle adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Clubhouse'un kurucuları şimdi yeni bir süreç için düğmeye bastı. Bu sürecin sonunda sesli sosyal medya platformu, bir dönemin radyo programlarını andıracak çeşitli şovlara ev sahipliği yapacak. Bu şovlar arasında röportaj programları ve radyo tiyatroları gibi farklı yapımlar yer alacak.

Clubhouse'tan 50 pilot bölüm siparişi

Yeni şov konseptinde, Taryn Southern gibi isimler konuklar ağırladıkları, röportajlara ve karşılıklı konuşmalara dayalı yapımlar oluşturacak. Bir başka yapım olan "Serial Killer Speed Dating" ise bir oyun şovu olacak.

Pilot bölümler geliştirecek olanlar, üç ay boyunca aylık 5.000 dolarlık bir çek alacak. Ayrıca platform bu kişilere ekipman ve ekip desteği de sağlayacak. Amaç ise üç aylık sürenin sonunda 50 yapımın da pilot bölümlerinin yayınlanmış olmasını mümkün hale getirmek.

Pilot bölümlerin başarısı, Clubhouse'un nasıl bir yol izleyeceği konusunda da yol gösterici olacak. Programların arasından yeterince başarıya ulaşanlar, daha uzun süreli kontratlara kavuşabilecek. Böylece platformda kullanıcılarının düzenli takip edebileceği içerikler oluşturulmuş olacak.

Clubhouse için bir ilk

Clubhouse, kurulduğundan bu yana ilk defa bu tarz bir içeriği doğrudan kendisi üretme yoluna gitmiş oluyor. İlk aşamada projeye katılacak olan kişiler, Clubhouse'un hızlandırıcı programından da yararlanabilecek. Ayrıca şovların sahipliği platformda olmayacak.

Geçtiğimiz mart ayında kuruluş yıl dönümünü kutlayan platform, bu amaçla gerçekleştirdiği etkinlikte hızlandırma programını da duyurmuştu. Hâlâ Android uygulaması bulunmayan ve girişler davetiyeyle olan Clubhouse'un gelecekteki yol haritası büyük merakla bekleniyor.