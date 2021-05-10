Clubhouse'un Android sürümü, Google Play Store'da listelenmeye başladı. ABD'deki tüketiciler tarafından indirilebilen uygulama, başta Türkiye olmak üzere pek çok ülkede ön kayıt aşamasında. Ekip, uygulamanın Android sürümünden fazlasıyla umutlu gibi görünüyor.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, hayatımıza girdiği gibi dünyanın en popüler mobil uygulamalarından bir tanesi haline gelen Clubhouse'un, Android beta sürüm testlerinin başladığından bahsetmiştik. Bu gelişme, sesli sohbet uygulamasının yakın bir gelecekte Android kullanıcılarının da hizmetine sunulacağı anlamına geliyordu. Bugünse beklenen oldu ve Clubhouse'un Android sürümü, resmen kullanıma sunuldu.

Geliştirici ekip tarafından yapılan açıklamalara göre Clubhouse'un Android sürümü, şu an için yalnızca ABD'deki tüketiciler tarafından indiriliyor. Ancak önümüzdeki gün ve hatta saatler içerisinde ABD dışındaki ülkelerde de indirilebilir olacak uygulama, artık daha fazla kullanıcıya ulaşacak.

Clubhouse'un Android sürümü, Türkiye'de indirilebilir değil [Şimdilik]

Google Play Store Türkiye'ye girip Clubhouse'un listeleme sayfasına ulaştığımızda, uygulamanın ülkemizdeki kullanıcılar için "Ön kayıt" aşamasında olduğunu görüyoruz. Bu da uygulamanın şu an için Türkiye'de kullanılamadığı anlamına geliyor. Ancak önümüzdeki birkaç saat içerisinde bu durum değişebilir ve Türkiye'deki Android kullanıcıları, Clubhouse kullanmaya başlayabilirler. Bu artık yalnızca an meselesi...

Clubhouse tarafından yapılan açıklamalarda, yaz mevsimine girilen şu günlerde daha fazla kullanıcıya ulaşmayı, dil desteğini geliştirmeyi ve daha fazla erişilebilirlik özelliği eklemek istedikleri ifade edildi. Ekibe göre eklenecek tüm özelliklerden sonra dünya genelindeki tüm kullanıcılar, bugüne kadar görülmemiş bir Clubhouse deneyimi yaşama imkanı bulacak.

Eğer sizler de Clubhouse'un Google Play Store listeleme sayfasına ulaşmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.