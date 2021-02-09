Son dönemde gün yüzüne çıkan sesli sosyal medya uygulaması Clubhouse, Çin devleti tarafından yasaklandı. Yasaklama öncesinde çok sayıda Çinli insanın Clubhouse'u kullandığı biliniyor.

Yeni çıkmış ve davetiye usulüyle üye kabul ettiği için sınırlı sayıda kullanıcıya sahip olmasına rağmen son dönemin en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olmayı başaran Clubhouse, Çin'de yasaklandı. İnsanların belirli konular üzerinde konuşarak fikir alışverişi yapmasına olanak tanıyan Clubhouse, ülkemizde olduğu gibi Çin'de de sık sık gündem olup kullanılmaya başlamıştı.

Çin hükümeti ise muhtemelen Clubhouse'un politikaları gereği uygulamayı yasaklama kararı aldı. Çinli kullanıcılar, diğer sosyal medya platformların aksine konuşmaların kaydını tutmayan Clubhouse'a yönelmişti. Burada sansürlenen konuları tartışan kullanıcılar, bu sebeple Clubhouse'a büyük ilgi göstermişti. Hatta Financial Times gazetesinin aktardığına göre Clubhouse davetiyeleri, internette 77 dolardan alıcı bulmaya başlamıştı.

Çin hükümeti kontrol edemediği sosyal medya platformlarını yasaklıyor

Çin'de pek çok sosyal medya platformunun yasaklı olduğunu daha önceki haberlerimizden görmüşsünüzdür. Twitter, Facebook gibi Çin devletinin kontrolünde olmayan sosyal medya platformlarının yasaklandığı ülkede şimdi de sesli bir şekilde sosyalleşmeyi mümkün kılan Clubhouse yasaklandı.

Clubhouse'un kullanımının ülkemizde yasak olmadığını hatırlatalım. Elbette şu anda davetiyeye ulaşmak çok zor olduğu için sınırlı sayıda kişi Clubhouse'a girebiliyor. Uygulamanın önümüzdeki günlerde kullanıcı sayısını artırması da bekleniyor. Peki sizler Clubhouse'un Çin'de yasaklanması hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.