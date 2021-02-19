Son haftaların en çok konuşulan sosyal ağı Clubhouse'ın indirme sayısı açıklandı. App Annie isimli bir analiz şirketi tarafından yapılan açıklamalara göre uygulama, 16 Şubat itibarıyla 8,1 milyon kez indirildi. Bu sayının şubat ayının ilk haftasında 2 milyon seviyelerinde oluşu, dikkatlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz haftalarda, dünya genelinde yeni bir sosyal ağ çılgınlığı başladı. Şu an için sadece iOS platformunda yayında olan ve sadece davet kodlarıyla dahil olunabilen "Clubhouse" isimli bu çılgınlık, her geçen gün biraz daha fazla sayıda kullancıya ulaşıyor. Dünyadaki herkesin tanıdığı Elon Musk'tan tutun da hükümet yetkililerine kadar hemen herkesin bildiği isimlerin de dahil olduğu platform, önümüzdeki dönemlerin en popüler uygulamalarından bir tanesi olacak gibi görünüyor.

Mobil veri ve analiz platformu olarak hizmet veren App Annie isimli şirket, Clubhouse'ın indirme sayısını açıkladı. Yapılan açıklamalara göre bu uygulamanın indirme sayısı, 16 Şubat itibarıyla 8,1 milyona ulaştı. Bu istatistiğin daha da etkileyici tarafı, uygulamanın indirme sayısının şubat ayının ilk günlerinde sadece 2 milyonun bir tık üzerinde olmasıydı.

İşte Clubhouse'ın haftalık bazdaki indirme sayısı

App Annie tarafından yapılan açıklamalara göre platformun bu denli hızlı büyüyor oluşunun esas nedeni, Elon Musk ve Mark Zuckerberg gibi isimlerin Clubhouse'ta olmaları. Şirket ayrıca, indirme sayısının 2,6 milyondan fazlasının ABD'den geldiğini tahmin ettiklerini söylüyor. Yani kullanıcıların neredeyse yüzde 25'i, uygulamaya ABD'den dahil oluyor.

Clubhouse yönetimi, daha önce indirme sayısı ile ilgili resmi bir açıklama yapmamıştı. Ancak platformun bir numaralı ismi Paul Davison, geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada haftalık aktif kullanıcı sayısının 2 milyon civarında olduğunu duyurmuştu. Bazı isimsiz kaynaklar tarafından yapılan açıklamalarda ise uygulamanın toplam kullanıcı sayısının 6 ila 10 milyon arasında olduğunu ifade ediyor. Uygulamaya sadece davetiye aracılığıyla dahil olunuyor oluşu, indirme sayısı ile kullanıcı sayısının paralel olacağını, haliyle bu uygulamanın toplam kullanıcı sayısının da 8 milyon civarında olabileceğini düşündürüyor.