The New York Times tarafından aktarılan bilgilere göre Facebook, Clubhouse rakibi bir uygulama geliştiriyor. Uygulama henüz erken aşamada olduğundan hakkında bir bilgi bulunmuyor.

Dünyanın en köklü günlük gazetelerinden biri olan The New York Times, karıştığı tüm skandallara rağmen hala dünyanın en popüler sosyal medya platformu olan Facebook’un, son haftaların en çok konuşulan sosyal ağ uygulaması Clubhouse’a rakip(!) bir uygulama geliştirmekte olduğunu öne sürdü.

The New York Times’ın iddiası, Facebook CEO’su Mark Zuckerberg'in Clubhouse’a katılıp sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojisinin geleceği hakkında konuşmasından yalnızca birkaç gün sonra geldi. İddiaya göre Facebook’un Clubhouse rakibi uygulaması erken geliştirme aşamasında ve henüz ismi dahi belli değil.

Facebook’un popülerleşen sosyal medya uygulamalarına rakip(!) uygulamalar geliştirmesinin yeni bir politika olduğunu söylemek zor. Daha önce Snapchat’in popüler 24 saat içinde silinen fotoğraf ve videolar özelliğini “Hikayeler” ismiyle, TikTok’un 15 saniyelik video özelliğini ise “Reels” adıyla Instagram’a getiren Facebook, şimdi de Clubhouse’un yalnızca davetiye ile katılınabilen sesli sohbet odaları özelliğini Instagram’a getirebilir ya da ayrı bir uygulama olarak yayınlayabilir.

Şu an için Facebook’un çalışmaları çok erken aşamada olduğundan söz konusu uygulama ya da özelliğin nitelikleri hakkında bir bilgi bulunmuyor. Ancak Facebook’un Yeni Ürün Deneme takımının daha önce pek çok uygulama geliştirip yayından kaldırdığını düşünürsek Facebook’un söz konusu Clubhouse rakibi uygulamayı rafa kaldırma ihtimali olduğunu da belirtelim.