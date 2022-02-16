Coachella Festivali İki Yıl Aradan Sonra Geri Dönüyor

Dünyanın en ünlü müzik festivallerinden olan Coachella, iki yıllık pandemi arasından sonra geri dönüyor. Üstelik yapılan açıklamaya göre festivalde maske ya da aşı zorunluluğu olmayacak.

Pandeminin başlangıcından beri hem ülkemizde hem de dünyada ciddi kısıtlamalara gidildi. Bu kısıtlamalardan eğlence sektörü de pek tabii ki nasibini almıştı. Son dönemlerde yavaş yavaş her şey eski haline dönerken dünyaca ünlü Coachella ise ‘bomba’ gibi bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Pandemi nedeniyle iki yıldır ertelenen Coachella festivalinin bu yıl nihayet yapılacağı açıklandı. Dünyanın her yerinden ünlülerin ve ‘ınfluencer’ların katıldığı festivalde maske ve aşı zorunluluğu olmayacağı açıklandı.

Maske ve aşı kararı tepki topladı

Nisan ayının sonu ve mayıs ayının başı gibi gerçekleşmesi planlanan Coachella’nın resmî sitesinde yapılan açıklamaya göre bu yıl yapılacak olan festivale katılacak olan kişilerden maske veya aşı zorunluluğu istenmeyeceğini içeren bir bilgi yer alıyordu. Sosyal medyadaki tepkilerinden ardından yine aynı siteden bir açıklama paylaşan organizasyon şirketi Goldenvoice, “Festivale katılan kişilerin Covid-19’a yakalanmayacağını garanti eden veya ima eden bir açıklama bulunmamaktadır” diyerek festivale katılmak isteyenlere ‘sorumluluğun onlara ait olduğunu’ açıkladı.

Goldenvoice aynı zamanda Coachella’nın yapılacağı California eyaletinden gelecek bir uyarı ile festivalin maske ve aşı zorunluluğu ile yapılabileceği de söyleyerek bu durumun yakın zamanda değişebileceğinin sinyallerini verdi.

Bu yıl Billie Eilish, Harry Styles ve Kanye West gibi yıldızların katılacağı festivalin maske ve aşı açıklaması ise sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Neyse ki festivali Instagram hikayelerinden takip etmek çok daha güvenli.

Sosyal medyadan gelen tepkiler

Ne düşünüyordunuz ki? Belki de düşünmüyordunuz.

Aptal mısınız yoksa salak mısınız?

Dostum bu büyük ihtimalle büyük bir hata.

Ve biz de neden kapanmalar geri dönüyor diye düşünüyoruz.