Birleşik Krallık'tan Uzmanlar, Yeni Varyantlara Karşı Uyardı

COVID kısıtlamalarını kaldırmayı planlayan Birleşik Krallık'taki uzmanlar, rehavete kapılmanın yanlış olduğu konusunda uyarılarda bulundu. Bilim insanları ayrıca, ortaya çıkabilecek olan yeni varyantların daha ölümcül ve tehlikeli olabileceğini vurguladı.

Hepimizin bildiği üzere 2021’in sonuna doğru ortaya çıkan Omicron varyantı, tüm dünyada vakaların artmasına ve küresel endişelerin tekrar yükselmesine neden olmuştu. Bu sebeple de birçok ülke, yeniden kısıtlamalara yönelmeye ve aşılama oranlarını artırmak için çaba göstermeye başlamıştı.

Ancak son zamanlarda Avrupa ülkelerinde, Omicron’un semptomlarının hafif olması ve aşılama oranlarının yükselmesi sebebiyle kısıtlamaları gevşetme konusu gündemdeydi. Danimarka bu ayın başında bu tarz bir karar almış ve COVID’i ‘kritik hastalık’ kategorisinden çıkararak kısıtlamalarını kaldırmıştı. Birleşik Krallık da önlemleri kaldırmayı planlayan ülkelerden birisiydi. Ancak uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar, rehavete kapılmak için erken olduğunu gösterdi.

Gelecek varyantlar Omicron’dan daha tehlikeli olabilir

Ülkenin önde gelen bilim insanları, Birleşik Krallık’ın kısıtlamaların tamamını kaldırma planları ile ilgili açıklamalarda bulundu. İskoçya’daki Edinburgh Üniversitesi’nden Prof. Mark Woolhouse, varyantların giderek hafifleyeceğine yönelik inançların tehlikeli olabileceğini vurguladı. Sonraki varyantların daha tehlikeli ve ölümcül olabileceğini ifade eden Woolhouse, yaptığı açıklamalarına şunları da ekledi:

“Omicron varyantı, Delta varyantından gelen bir varyant değil. Virüs ağacının tamamen başka bir bölümünden çıkan bir varyant. Bu sebeple de bir sonraki varyantın nasıl olabileceğini ve ne kadar patojenik olabileceğini bilmemiz mümkün değil”

Bunun yanı sıra Warwick Üniversitesi’nden Prof. Lawrence Young da Woolhouse a katıldığını ifade ederek, varyantların zaman geçtikçe daha hafif hâle geleceği inancının yanlış olduğunu vurguladı. Woolhouse, gelecekte ortaya çıkabilecek olan varyantaların Delta’dan bile daha tehlikeli olabileceğini de sözlerine ekledi.

Tedbirlerin önceden belirlenmesi gerekiyor

Son olarak Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) de rehavete kapılmanın doğru olmadığını belirten açıklamalar geldi. COVID-19 özel temsilcisi David Nabarro, açıklamalarında gelecek varyantlar konusunda önemli bir belirsizlik olduğunun altını çizdi.

Ortaya çıkabilecek varyantların daha farklı semptomlara sahip olarak daha bulaşıcı ve ölümcül olabileceğinin altını çizen Nabarro, bu tarz varyantlara karşı planların ve tedbirlerin önceden belirlenip hazır tutulması gerektiğini vurguladı. İnsanların kişisel korumalarına da dikkat etmeyi ihmal etmemesi gerektiğini kaydeden Nabarro, çevremizdekileri ve kendimizi korumanın önemli olduğunu aktardı.