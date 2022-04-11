Avrupa'da başlayan bir dolandırıcılık furyasının Türkiye'ye de ulaştığı bildirildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada kişilerin kimlik bilgilerini kimseyle paylaşmamaları talep edildi.

Aylar önce Avrupa’da başlayan yeni bir dolandırıcılık yönteminin etkileri hala daha devam ediyor. İnternet kullanıcılarını hedef alan bu yeni yöntem ile dolandırıcılar, Fransa Ulusal Jandarması’ndan gönderiliyormuş gibi düzenlenen sahte e-postalar aracılığıyla kullanıcıların ‘çocuk pornografisi’ içeren sitelere başvurduklarını öne sürüyor ve böylece panik halindeki kullanıcıların birtakım işlemler yapmasına yol açarak onları dolandırıyor.

Şimdiyse Avrupa’da patlak veren bu yöntemin Türkiye’ye de sıçradığı bildiriliyor. Eylül 2021 tarihinden beri kullanılmakta olan bu dolandırıcılık yöntemine karşı Fransız Ulusal Jandarma Genel Müdürlüğü ise böyle bir e-posta almaları halinde dikkate almamaları konusunda internet kullanıcılarını uyarıyor.

Kullanıcılar, hapis ve binlerce euro para cezası ile tehdit ediliyor

Son günlerde Türkiye’de yaşayan internet kullanıcıları, Fransa’dan gönderilen e-postalar aracılığıyla dolandırıcılık yapan bir furyanın hedefi haline gelmiş bulunuyor. Fransa Ulusal Jandarması’nın e-posta adresini kullanan bu kişiler, dolandırmayı planladıkları kişilere resmi bir evrak gibi görünen bir dosya eki gönderiyor.

Gönderdikleri ekte kullanıcıyı çocuk pornografisi ile itham eden dolandırıcılar, ‘teşhircilik’, ‘siber pornografi’, ve ‘ahlaksızlık’ gibi suçlamalarda bulunuyor. Kullanıcının çocuk pornografisi içerikli siteleri ziyaret ettiğinin, çıplak fotoğraflar paylaştığının ve çok fazla cinsel suça karıştığının ifade edildi gönderinin devamında ise dolandırıcılar, kullanıcıyı 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası ve binlerce euro para cezası ile tehdit ediyor.

Fransızca bir şekilde yazılmış olan metnin altında Fransız Ulusal Jandarma Genel Müdürü Christian Rodriguez’in imzası yer alırken, gönderinin en sonunda ise kullanıcının kimlik bilgileri talep ediliyor. Kullanıcının bu düzenbazlığa kanarak kimlik bilgilerini yazması halinde ise dolandırıcılar amaçlarına ulaşmış oluyor.

Böyle bir e-posta almaları halinde itibar etmemeleri konusunda kullanıcıları uyaran Fransa Ulusal Jandarma Genel Müdürlüğü, kullanıcılardan kimlik bilgilerini paylaşmamalarını ve dosya eklerini bilgisayara indirmemelerini talep ediyor.