Microsoft'tan Ebeveyn Odaklı Uygulama: Aile Güvenliği

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Microsoft, ekran süresi sınırlama, uygulama ve oyun sınırlama, konum paylaşımı ve cihazda geçirilen zamana dair detaylı raporlama gibi pek çok kontrol sağlayan Aile Güvenliği adlı uygulamasının önizlemesini yayınladı.

ABD’li teknoloji devi Microsoft, geçtiğimiz mart ayında Android ve iOS cihazlar için Aile Güvenliği adında yeni bir uygulama sunacağını açıklamıştı. O zamandan bu yana söz konusu uygulama üzerinde çalışan şirket, ebeveynlere önemli kontroller sağlayan Aile Güvenliği’nin ilk önizlemesini sınırlı sayıda kullanıcı için yayınladı.

Android ve iOS platformu için geliştirilen uygulama, ebeveynlerin Windows PC, Xbox ve Android/iPhone kullanan çocukları için ekran kullanım süresini sınırlamasına olanak tanıyor. Bunun yanı sıra coğrafi konum, cihazlarda geçirilen zamanın analizi, uygulamaların ve oyunların kullanımıyla ilgili sınırlar belirleme gibi pek çok imkan sağlayan Aile Güvenliği, ebeveynlere çocuklarının karşılaşabilecekleri bazı tehlikeler konusunda tebdirli olma şansı tanıyor.

Aile Güvenliği, ebeveynlere içerik, konum paylaşımı ve ekran süresi gibi önemli kontroller sağlıyor

Önizlemeye kayıt olan kullanıcılar, uygulamayı indirmek için bir davetiye aldıktan sonra platformdaki tüm özelliklerden ücretsiz olarak faydalanabilecekler. Önizleme süreci bittikten sonra hem Google Play Store hem de App Store’da yayınlanacak olan uygulamanın ücretli ve ücretsiz olmak üzere iki farklı sürümü olacak.

Microsoft, ebeveynlerin Aile Güvenliği uygulamasındaki bazı özellikleri kullanabilmek için Microsoft 365 Ailesi aboneliğine ihtiyacı olacağını söylüyor. ABD’li şirket, uygulamaya erken erişim kazanan kişilerin geri dönüşleri ışığında platformda çeşitli değişiklikler yapılacağını belirtiyor.

Uygulamanın nihai sürümünün ne zaman kullanıma açılacağı şimdilik belli değil. Aile Güvenliği hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ve önizleme sürümüne katılmak için burayı ziyaret edebilirsiniz. Konuya ilişkin yeni gelişmeler yaşandığı takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.