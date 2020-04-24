CoD: Modern Warfare Modu, Hafta Sonu Boyunca Ücretsiz

Activision ve Infinity Ward, evde kaldığımız şu günlerde oyuncuların keyifli vakit geçirebilmesi için harekete geçti. Call of Duty: Modern Warfare'in çok oyunculu modunu denemek isteyenler, moda hafta sonu boyunca ücretsiz olarak erişebilecekler.

Popüler birinci şahıs nişancı oyunu Call of Duty: Modern Warfare'de ücretsiz hafta sonu fırsatı başladı. Oyuncular, PS4, Xbox One ve PC platformlarında 24-27 Nisan tarihleri arasında oyunun çok oyunculu modunu (Multiplayer) ücretsiz olarak deneme şansına sahipler.

PlayStation 4 oyuncuları, PS Plus hesabı olmasa da Modern Warfare'i çevrimiçi olarak oynayabiliyorlar. Ancak Xbox One oyuncularının ücretsiz hafta sonu denemesi için Xbox Live Gold hesabına sahip olması gerekiyor. Ayrıca deneme sırasında kazanılan tecrübe puanları, oyuncuların Modern Warfare'i satın almaya karar vermesi durumunda oyuna aktarılacak.

Call of Duty: Modern Warfare'de ücretsiz hafta sonu fırsatı

Ücretsiz deneme süreci, oyuncuların Call of Duty: Modern Warfare'in çok oyunculu modunu 5 farklı haritada deneyimlemesine izin verecek. Üstelik bu haritalara Sezon 2'de gelen Khandor Hideout ve Sezon 3'te gelen Hovec Sawmill de dahil. Oyuncular Call of Duty: Warzone üzerinden de çok oyunculu haritalara erişim sağlayabilirler.

Modern Warfare'i ücretsiz olarak oynamak isteyen PC oyuncularının Battle.net uygulamasını kurmaları gerekiyor. Xbox One veya PlayStation 4 oyuncuları ise mağaza sayfasını ziyaret ederek oyunu indirip oynayabilirler. Warzone istemcisini indirmenin 80-100 GB arası depolama alanı gerektirdiğini belirtelim. Call of Duty: Modern Warfare, şu anda Xbox (Xbox Live Gold ile), PC ve PlayStation 4 oyuncuları için %25 indirimli olarak satılıyor.