CoD: Modern Warfare Geliştiricisi, Oyunculardan Özür Diledi

Call of Duty: Modern Warfare'in Sezon 2 güncellemesi, 100 GB'a varan yüksek dosya boyutu nedeniyle eleştiri aldı. Geliştirici Infinity Ward, yüklemesi saatler alan devasa dosya boyutuna açıklama getirerek oyunculardan özür diledi.

Call of Duty: Modern Warfare'in Sezon 2 güncellemesi geldi. Yeni sezonla birlikte oyuna Modern Warfare 2'nin sevilen Rust haritasının yeni bir versiyonu da dahil olmak üzere birçok yeni içerik eklediğinden, güncellemenin dosya boyutunun yüksek olması bekleniyordu. Ancak dosya boyutu, beklenmedik bir şekilde platforma bağlı olarak 100 GB'a kadar çıkıyor.

Oyuncular CoD: Modern Warfare'e böylesine yüksek boyutlu bir güncelleme gelmesi nedeniyle sosyal medya ve forumlarda hayal kırıklıklarını dile getirdiler. Ardından geliştirici Infinity Ward, bu devasa güncelleme hakkında yorum yaptı. Yapım yönetmeni Paul Haile, güncellemenin yüksek boyutu nedeniyle oyunculardan özür diledi ve Sezon 2 güncellemesinin, oyunun dosya boyutunu genel olarak azaltan özel bir durum olduğunu söyledi.

Paul Haile'e göre Modern Warfare'in Sezon 2 güncellemesinin oyunun genel dosya boyutunu "biraz" azaltan yeni varlık paketleri içeriyor. Ayrıca güncelleme "daha iyi" bir disk alanı yönetimi sunmak için veri dosyalarını değiştiren yenilikler içeriyor. Haile, gelecek Modern Warfare güncellemelerinin Sezon 2 kadar büyük olmayacağını söyledi.

Modern Warfare oyuncuları, gelecekte yapılacak bir güncelleme ile disklerinde yer açmak için hangi DLC paketlerinin yükleneceğini veya silineceğini seçebilecekler. Böylece oyuncular, Halo: The Master Chief Collection'da olduğu gibi genel dosya boyutunu yöneterek indirmek istedikleri içerikleri seçip yükleyebilecekler. Haile, Modern Warfare'in yeni DLC yönetim sisteminin sadece konsolda kullanılabileceğini söyledi.

Call of Duty: Modern Warfare Sezon 2 güncellemesi iki yeni çok oyunculu harita (Rust ve Atlas Superstore), yeni bir Ground War haritası (Zhokov Boneyard) ve yeni Gunfight haritalarını içeriyor. Haritalar ve silahlar tüm oyuncular için ücretsiz ancak Ghost ve bir grup kozmetik ödül sadece premium Battle Pass seviyeleriyle alınabiliyor.